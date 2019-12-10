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      Зеленський окреслив свої "червоні лінії" щодо України

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський окреслив низку принципів, які ніколи не порушить як президент, і з якими ніколи не погодиться український народ.

      Сталоося це на пресконференції за підсуками зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі. 

      "Червоні лінії" Зеленського: 

      • Неможливість федералізації України.

      Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави.

      • Неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України.

      Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди обиратиме виключно народ України.

      • Неможливість компромісів щодо врегулювання ситуації на Сході України через поступки Україною територіями у межах міжнародно визначених кордонів.

      Усі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна.

      Також український гарант наголосив, що під час нормандського саміту від імені усього українського народу зауважив, що українці мають заслужене право не вірити словам і обіцянкам.

      "Ми маємо дійсно надію на дотримання усіх домовленостей, але маємо і чітке розуміння, що лише конкретні дії будуть підтвердженням готовності усіх до забезпечення миру. Ми, зі свого боку, є готовими до виконання домовленостей, але це – дорога з двостороннім рухом", – підсумував Зеленський. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Президент України
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