Зеленський окреслив свої "червоні лінії" щодо України

Президент України Володимир Зеленський окреслив низку принципів, які ніколи не порушить як президент, і з якими ніколи не погодиться український народ.

Сталоося це на пресконференції за підсуками зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі.

"Червоні лінії" Зеленського:

Неможливість федералізації України.

Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави.

Неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України.

Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди обиратиме виключно народ України.

Неможливість компромісів щодо врегулювання ситуації на Сході України через поступки Україною територіями у межах міжнародно визначених кордонів.

Усі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна.

Також український гарант наголосив, що під час нормандського саміту від імені усього українського народу зауважив, що українці мають заслужене право не вірити словам і обіцянкам.

"Ми маємо дійсно надію на дотримання усіх домовленостей, але маємо і чітке розуміння, що лише конкретні дії будуть підтвердженням готовності усіх до забезпечення миру. Ми, зі свого боку, є готовими до виконання домовленостей, але це – дорога з двостороннім рухом", – підсумував Зеленський.