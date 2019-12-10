Зеленський окреслив свої "червоні лінії" щодо України
Президент України Володимир Зеленський окреслив низку принципів, які ніколи не порушить як президент, і з якими ніколи не погодиться український народ.
Сталоося це на пресконференції за підсуками зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі.
"Червоні лінії" Зеленського:
- Неможливість федералізації України.
Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави.
- Неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України.
Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди обиратиме виключно народ України.
- Неможливість компромісів щодо врегулювання ситуації на Сході України через поступки Україною територіями у межах міжнародно визначених кордонів.
Усі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна.
Також український гарант наголосив, що під час нормандського саміту від імені усього українського народу зауважив, що українці мають заслужене право не вірити словам і обіцянкам.
"Ми маємо дійсно надію на дотримання усіх домовленостей, але маємо і чітке розуміння, що лише конкретні дії будуть підтвердженням готовності усіх до забезпечення миру. Ми, зі свого боку, є готовими до виконання домовленостей, але це – дорога з двостороннім рухом", – підсумував Зеленський.