Зеленский очертил свои "красные линии" по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский очертил ряд принципов, которые никогда не нарушит как президент, и с которыми никогда не согласится украинский народ.

Случилось это на пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже.

"Красные линии" Зеленского:

Невозможность федерализации Украины.

Украина – унитарное государство. Это неизменная статья Конституции Украины и незыблемый принцип существования государства.

Невозможность любого совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины.

Украина – независимое, самостоятельное, демократическое государство, вектор развития которого всегда будет выбирать исключительно народ Украины.

Невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке Украины через уступки Украины территорий в пределах международно определенных границ.

Все мы знаем, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина.

Также украинский гарант отметил, что во время нормандского саммита от имени всего украинского народа заметил, что у украинцев есть заслуженное право не верить словам и обещаниям.

"Мы действительно храним надежду на соблюдение всех договоренностей, но есть и четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы, со своей стороны, готовы к выполнению договоренностей, но это – дорога с двусторонним движением", – подытожил Зеленский.