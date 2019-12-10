Зеленский очертил свои "красные линии" по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский очертил ряд принципов, которые никогда не нарушит как президент, и с которыми никогда не согласится украинский народ.
Случилось это на пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже.
"Красные линии" Зеленского:
- Невозможность федерализации Украины.
Украина – унитарное государство. Это неизменная статья Конституции Украины и незыблемый принцип существования государства.
- Невозможность любого совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины.
Украина – независимое, самостоятельное, демократическое государство, вектор развития которого всегда будет выбирать исключительно народ Украины.
- Невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке Украины через уступки Украины территорий в пределах международно определенных границ.
Все мы знаем, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина.
Также украинский гарант отметил, что во время нормандского саммита от имени всего украинского народа заметил, что у украинцев есть заслуженное право не верить словам и обещаниям.
"Мы действительно храним надежду на соблюдение всех договоренностей, но есть и четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы, со своей стороны, готовы к выполнению договоренностей, но это – дорога с двусторонним движением", – подытожил Зеленский.