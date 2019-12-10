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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Зеленский очертил свои "красные линии" по Украине

      41 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский очертил ряд принципов, которые никогда не нарушит как президент, и с которыми никогда не согласится украинский народ.

      Случилось это на пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже.

      "Красные линии" Зеленского:

      • Невозможность федерализации Украины.

      Украина – унитарное государство. Это неизменная статья Конституции Украины и незыблемый принцип существования государства.

      • Невозможность любого совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины.

      Украина – независимое, самостоятельное, демократическое государство, вектор развития которого всегда будет выбирать исключительно народ Украины.

      • Невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке Украины через уступки Украины территорий в пределах международно определенных границ.

      Все мы знаем, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина.

      Также украинский гарант отметил, что во время нормандского саммита от имени всего украинского народа заметил, что у украинцев есть заслуженное право не верить словам и обещаниям.

      "Мы действительно храним надежду на соблюдение всех договоренностей, но есть и четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы, со своей стороны, готовы к выполнению договоренностей, но это – дорога с двусторонним движением", – подытожил Зеленский.

      Пока Путин "мирится" в Париже, российский депутат заявил о намерении присоединить Донбасс
      9 декабря
      1124
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Новости Украины Новости политики Президент Украины Нормандский формат
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