Какие "красные линии" в переговорах для Зеленского и украинцев: мнение эксперта

О нормандских переговорах, почему Владимир Путин на них согласился, команде украинского президента и "красных линиях" Украины – в эфире 24 канала рассказал международный эксперт Николай Капитоненко.

Почему Путин согласился на переговоры

– Владимир Путин согласился на переговоры в нормандском формате, ведь ему выгодно закрыть вопрос конфликта на Донбассе, однако на собственных условиях. Президент РФ хочет после этого перейти к обсуждению следующих вопросов на повестке дня европейской и внешней политики.

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– Но вопрос в том, будет ли решение конфликта ближе к нашим интересам или к российским. Для того, чтобы выяснить, кто будет победителем, нужна встреча. Нужно продолжать процесс, потому нормандская встреча станет не последним пунктом назначения в диалоге между двумя странами. Процесс продолжится, это будет важный промежуточный этап. Важен, в частности потому, что он позволит выяснить интересы России.

Команда Зеленского

– Команда есть. У нас есть люди на должностях. Есть министр иностранных дел, у нас есть заместитель главы Офиса Президента, которые занимаются переговорами с Россией, начиная с лета. Им в актив можно записать обмен удерживаемыми лицами, возврат кораблей и разведение войск. Это все шаги одного процесса, которые ведут нас дальше.

"Красные линии" президента и украинцев

– О "красных линиях" Зеленский говорил – мы не торгуем территориями и людьми. Итак, единственный вопрос, вокруг которого можно вести переговоры – это объем, объем, порядок ведения автономии для Донбасса и изменения украинского законодательства. Это то, о чем Россия будет вести речь – децентрализация, автономия и амнистия. То есть, в центре интересов будет стоять особый статус Донбасса и сохранение как можно большего количества инструментов для влияния на внутреннюю политику Украины.

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– Где для нас лежит "красная линия"? Должны ли мы платить такую цену за возвращение земель и установление мира? Это вопрос, который, по большому счету, надо было ставить во время предвыборной кампании. Если бы стороны не просто ограничивались лозунгами мира или победу над Россией. Тогда бы мы имели более четкий ответ, на что украинское общество готово пойти.

– Для нас все три варианта – это продолжение конфликта в текущем состоянии, замораживание его в том смысле, что перестают стрелять, но остаются территории оккупированными и реинтеграция – Россия выводит войска и территории возвращаются.



Зеленский и Путин впервые встретятся на переговорах

– Каждый из этих вариантов имеет для нас свою цену. Она достаточно высока. Какая из них является наиболее приемлемой для украинского общества – это вопрос весьма абстрактный. Об этом можно судить только по результатам выборов и по обещаниям мира. То есть, можно сделать логический вывод, что большинство украинцев хотят мира. Однако какой ценой – мы не знаем. Это несколько ослабляет переговорные позиции Зеленского, но сохраняет вот этот драйв, который команда взяла и судя по всему хочет довести переговоры до какого-то логического завершения.

С моей точки зрения, победой или прогрессом для Украины будет, если мы сможем получить условия дальнейшего разрешения конфликта и возвращения территорий на условиях не худших, а желательно лучших, чем условия минского протокола.

Справка! Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Он сказал: "Для нас Минск – не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что процесс затягивают, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса"

Устала ли Европа от войны

– Европа устала от войны в Украине. Она понимает расходы, которые связаны с ней. Продолжение конфликта в текущей форме вредит интересам Европейского Союза. Оно уменьшает его конкурентную способность в другой глобальной игре против других центров силы. И Германия, и Франция – лидеры ЕС, и они хотели бы, чтобы этот конфликт скорее завершился.

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– В этом нет ничего нового. В то же время они не хотят, чтобы этот конфликт завершился за счет интересов Украины. Не будет никаких трое против одного. Будет, скорее всего, наблюдение и классическая посредническая роль глав государств, когда они будут коммуникаторами, помогать обмену информацией между людьми, которые не очень доверяют друг другу. С этой точки зрения, я бы не строил преждевременных опасений о том, что на нас будут давить со всех сторон.

Что известно о встрече в нормандском формате?

9 декабря в Париже Владимир Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным. Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году. И собственно с момента приобретения Владимиром Зеленским статуса президента, он всячески настаивал на встрече с Путиным в присутствии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.



14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.