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      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Возвращение кораблей – намек на намерения Путина, но он дальше будет торговать войной, – эксперт

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      Почему Россия именно сейчас вернула захваченные корабли / Тасс

      Возвращение Россией захваченных в Керченском проливе кораблей – намек на намерения Путина. Президент РФ показывает, что будто готов идти на уступки на нормандской встрече.

      Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

      Читайте также: Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия будет выдвигать Россия

      Россия хочет сделать условия для Украины еще более жесткими. Проведение выборов в ОРДЛО, европейские компании заходят на российские рынки, санкции снимаются. А Украина сама разбирается. Сама себе выплачивает репарации, восстанавливает Донбасс. Всех, кто нас убивал, – прощаем, то есть амнистируем,
      – замечает Николай Давидюк.

      Политолог добавляет: возвращение кораблей – еще одно подтверждение того, что операция была спланирована на высшем политическом уровне обеих стран. Как предвыборная агитация одного из кандидатов в президенты (очевидно, говорится о Путине и Порошенко – 24 канал).

      Важно! В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

      Николай Давидюк отмечает: мира Москва точно не хочет.

      Украинское общество больше устало от войны, чем Путин. Он от войны черпает энергию. Торговать конфликтами – выгоднее, чем газом. А Макрон и Меркель ожидают решения, которое бы удовлетворяло их большой бизнес. И сохранение европейского лица. Они не могут просто бросить Украину в пасть Путину. Но носиться тоже не хотят. Зеленский должен понимать, что на переговорах "нормандской четверки" он будет сам за себя,
      – убежден Давидюк.

      Что надо знать о захвате украинских кораблей?

      • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
      • Тогда же агрессор захватил 3 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • Экипаж кораблей – 24 украинских моряка – вернулся домой 7 сентября в рамках обмена с Россией. Он проходил в формате 35 на 35 – тогда вместе с моряками в Украину прибыли и 11 заключенных Кремля.
      • После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли.
      • Впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.

      захоплення росією кораблів
      Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Возвращение захваченных кораблей Новости политики Владимир Путин Нормандский формат Владимир Зеленский
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