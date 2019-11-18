Возвращение кораблей – намек на намерения Путина, но он дальше будет торговать войной, – эксперт

Возвращение Россией захваченных в Керченском проливе кораблей – намек на намерения Путина. Президент РФ показывает, что будто готов идти на уступки на нормандской встрече.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Россия хочет сделать условия для Украины еще более жесткими. Проведение выборов в ОРДЛО, европейские компании заходят на российские рынки, санкции снимаются. А Украина сама разбирается. Сама себе выплачивает репарации, восстанавливает Донбасс. Всех, кто нас убивал, – прощаем, то есть амнистируем,

– замечает Николай Давидюк.

Политолог добавляет: возвращение кораблей – еще одно подтверждение того, что операция была спланирована на высшем политическом уровне обеих стран. Как предвыборная агитация одного из кандидатов в президенты (очевидно, говорится о Путине и Порошенко – 24 канал).

Важно! В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Николай Давидюк отмечает: мира Москва точно не хочет.

Украинское общество больше устало от войны, чем Путин. Он от войны черпает энергию. Торговать конфликтами – выгоднее, чем газом. А Макрон и Меркель ожидают решения, которое бы удовлетворяло их большой бизнес. И сохранение европейского лица. Они не могут просто бросить Украину в пасть Путину. Но носиться тоже не хотят. Зеленский должен понимать, что на переговорах "нормандской четверки" он будет сам за себя,

– убежден Давидюк.

Что надо знать о захвате украинских кораблей?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

Тогда же агрессор захватил 3 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Экипаж кораблей – 24 украинских моряка – вернулся домой 7 сентября в рамках обмена с Россией. Он проходил в формате 35 на 35 – тогда вместе с моряками в Украину прибыли и 11 заключенных Кремля.

После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли.

Впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала