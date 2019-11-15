21:23
15 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин планирует побег. Скандальная форма российских футболистов
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Дубинский заменит Ляшко в Раде. Шуфрич переписывает историю
      Вєсті.UA
      20:50, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Россия готова вернуть захваченные украинские корабли до нормандской встречи, – СМИ

      119 Читати новину українською
      Россия согласилась вернуть захваченные корабли ВМС Украины, – СМИ / bbc.com

      Россия вернет Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" до проведения саммита в нормандском формате.

      Стороны уже обсуждают дату и место передачи, об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

      Важно: Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже

      Так, переговоры между Киевом и Москвой находятся на финальном этапе. Передача захваченных кораблей состоится в море. Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что корабли могут вернуть в конце ноября – до саммита нормандской четверки, который должен состояться 9 декабря.

      Корабли со штатным вооружением, но без боеприпасов российские буксиры отбуксируют в оговоренную сторонами точку, где их встретят буксиры Украины.

      В то же время возвращение кораблей не предусматривает возвращение личного оружия украинских моряков, раций и части судовых документов. Все это российские следователи расценивают как вещественные доказательства.

      Международный трибунал ООН по морскому праву еще в мае обязал РФ немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако Россия этого так и не сделала.

      7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.

      звільнені з полону українські моряки імена список
      Экипаж захваченных кораблей/ Инфографика 24 канала

      Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      сегодня
      38467
      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости России Нормандский формат Новости Украины Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море Водный транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 20:51 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 2841
      Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      сегодня , 20:30 Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      Іван Яковина 57
      Россия выдвигает новые условия по Донбассу: как Украине использовать "гениальные" идеи Путина
      сегодня , 20:01 Россия выдвигает новые условия по Донбассу: как Украине использовать "гениальные" идеи Путина
      Інна Жолобович 367
      Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже
      сегодня , 20:00 Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже
      Лія Бонавська 443
      Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      сегодня , 19:00 Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      Дмитро Снєгирьов 1519
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук