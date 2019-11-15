Россия готова вернуть захваченные украинские корабли до нормандской встречи, – СМИ

Россия вернет Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" до проведения саммита в нормандском формате.

Стороны уже обсуждают дату и место передачи, об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Важно: Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже

Так, переговоры между Киевом и Москвой находятся на финальном этапе. Передача захваченных кораблей состоится в море. Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что корабли могут вернуть в конце ноября – до саммита нормандской четверки, который должен состояться 9 декабря.

Корабли со штатным вооружением, но без боеприпасов российские буксиры отбуксируют в оговоренную сторонами точку, где их встретят буксиры Украины.

В то же время возвращение кораблей не предусматривает возвращение личного оружия украинских моряков, раций и части судовых документов. Все это российские следователи расценивают как вещественные доказательства.

Международный трибунал ООН по морскому праву еще в мае обязал РФ немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако Россия этого так и не сделала.

7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.



Экипаж захваченных кораблей/ Инфографика 24 канала