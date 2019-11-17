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      У Путина не подтвердили дату встречи нормандского формата

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      Кремль не подтвердил дату встречи нормандского формата / Коллаж 24 канала

      В Администрации президента России Владимира Путина не подтвердили, что саммит "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже. Однако, Кремль не отрицает, что встреча лидеров пройдет до конца 2019 года.

      Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что срок проведения саммита еще обсуждается, передает "Интерфакс".

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      Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести (нормандскую встреча – 24 канал). Я не могу назвать конкретные сроки, потому что они все еще обсуждаются. Но очевидно это произойдет в этом году,
      – сказал он.

      Представитель Путина Дмитрий Песков также сказал, что Кремль еще не имеет конкретной даты проведения саммита. Однако, надеется на встречу лидеров России, Украины, Германии и Франции до 2020 года.

      Накануне Офис Президента Украины сообщил, что саммит нормандского формата запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. Его проведение обсудил президент Владимир Зеленский с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В Германии также подтвердили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите.

      Что надо знать о нормандском саммите?Украинская сторона давно настаивает на встрече в нормандском формате, где обсудят урегулирование ситуации на Донбассе. Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.

      Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября. Однако, Россия и ее руководство затягивали с соглашением на встречу и говорили, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

      14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

      Украина на встрече в нормандском формате поднимать такие вопросы:

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      • Вопрос Крыма.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Нормандский формат Владимир Путин Новости России Украина – Россия Новости политики
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