У Путина не подтвердили дату встречи нормандского формата

В Администрации президента России Владимира Путина не подтвердили, что саммит "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже. Однако, Кремль не отрицает, что встреча лидеров пройдет до конца 2019 года.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что срок проведения саммита еще обсуждается, передает "Интерфакс".

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Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести (нормандскую встреча – 24 канал). Я не могу назвать конкретные сроки, потому что они все еще обсуждаются. Но очевидно это произойдет в этом году,

– сказал он.

Представитель Путина Дмитрий Песков также сказал, что Кремль еще не имеет конкретной даты проведения саммита. Однако, надеется на встречу лидеров России, Украины, Германии и Франции до 2020 года.

Накануне Офис Президента Украины сообщил, что саммит нормандского формата запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. Его проведение обсудил президент Владимир Зеленский с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В Германии также подтвердили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите.

Что надо знать о нормандском саммите?Украинская сторона давно настаивает на встрече в нормандском формате, где обсудят урегулирование ситуации на Донбассе. Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.



Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября. Однако, Россия и ее руководство затягивали с соглашением на встречу и говорили, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".



14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

Украина на встрече в нормандском формате поднимать такие вопросы: