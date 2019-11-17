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      У Путіна не підтвердили дату зустрічі нормандського формату

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      Кремль не підтвердив дату зустрічі нормандського формату / Колаж 24 каналу

      В Адміністрації президента Росії Володимира Путіна не підтвердили, що саміт "нормандської четвірк" відбудеться 9 грудня у Парижі. Проте, Кремль не заперечує, що зустріч лідерів пройде до кінця 2019 року.

      Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що термін проведення саміту ще обговорюється, передає "Інтерфакс".

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      Я думаю, що цього року цілком буде шанс провести (норманську зустріч, – 24 канал). Я не можу назвати конкретні терміни, бо вони все ще обговорюються. Але очевидно це станеться цього року,
      – сказав він.

      Речник Путіна Дмитро Пєсков також сказав, що Кремль ще немає конкретної дати проведення саміту. Проте, сподівається на зустріч лідерів Росії, України, Німеччини та Франції до 2020 року.

      Напередодні Офіс Президента України повідомив, що саміт нормандського формату запланований на 9 грудня і пройде у Парижі. Його проведення обговорив президент Володимир Зеленський з лідером Франції Еммануелем Макроном. У Німеччині також підтвердили, що канцлерка Ангела Меркель візьме участь у саміті.

      Що треба знати про нормандський саміт? Українська сторона давно наполягає на зустрічі у нормандському форматі, де обговорять врегулювання ситуації на Донбасі. Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.

      Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

      14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переговорів повинні дійти до якогось результату.

      Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      • Питання Криму.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Нормандський формат
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