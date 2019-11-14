Ми із Зеленським маємо повний контакт, – Путін
Президент Росії-агресора Володимир Путін переконує, що має повноцінний контакт з українським лідером Володимиром Зеленським. Їхня перша зустріч пройде у рамках нормандського саміту, до цього – жодні перемовини неможливі.
Путін пояснив, що просто не зацікавлений у непідготовленій зустрічі з Зеленським. Його заяву у телеграмі опублікувала російська пропагандистка Ольга Скабєєва.
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Зараз про зустріч із Зеленським до нормандського формату мова не йде, оскільки ми домовилися про те, що будемо зустрічатися саме в нормандські форматі. Тому якщо вже будемо там зустрічатися, то чого метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі. Я думаю, в цьому ніхто не зацікавлений: ні я, ні президент Зеленський,
– сказав він.
Путін додав, що контактує з українським президентом і згадав про їхні телефонні розмови.
"Так-то ми з ним в контакті. Ми ж розмовляємо по телефону. Повний контакт насправді, є. Але нам треба підійти до якихось рішень. В принципі нормандський формат і зустріч в нормандські форматі можливі. Інших механізмів немає крім нормандського формату немає", – сказав він.
Глава Кремля також зауважив, що члени нормандського саміту мають вийти з перемовин з якимось результатом.
Що відомо про зустріч нормандської четвірки?До "нормандської четвірки" входять президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі, проте точної дати досі немає.
Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою. За даними ЗМІ, вона може відбутися у неділю, 24 листопада, або у вівторок, 26-го.
Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:
- Розведення військ у Станиці Луганській.
- Обмін полоненими.
- Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
- Відведення військ у Золотому та Петрівському.
- Питання Криму.
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