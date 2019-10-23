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      Зеленський розповів, чому затягується зустріч у нормандському форматі

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      Зеленський назвав умови для проведення зустрічі у нормандському форматі
      Зеленський назвав умови для проведення зустрічі у нормандському форматі / president.gov.ua

      Зустріч у нормандському форматі за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції постійно відтерміновується. Президент України Володимир Зеленський вважає, що саміт відбудеться після розведення військ і сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.

      Раніше сторони висували дві головні умови для проведення зустрічі у нормандському форматі, розповів Зеленський в інтерв'ю "Сегодня".

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      Коли ми говоримо, що Москва висуває умови – знаєте, дуже багато ЗМІ говорять про різні умови. Ми домовилися, що у нас повинна бути зустріч, коли ми узгодимо текст так званої формули Штайнмаєра і коли буде розведення на трьох ділянках,
      – сказав президент.

      Глава держави нагадав, що розведення військ і сил вже відбулося на одній ділянці – в Станиці Луганській.

      "Зараз є підготовчі моменти до розведення в Петровському і Золотому. Там розведення не відбувається через порушення режиму тиші, але я думаю, що все обов'язково станеться. Тоді наступним кроком буде зустріч в нормандському форматі. Інша інформація мені просто не відома", – наголосив Зеленський.

      До теми: Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії в Мінську і якими будуть наслідки

      Український гарант пояснив, що зустріч на вищому рівні за участю лідерів країн нормандської четвірки важлива саме для закінчення війни на Донбасі. Адже без розмов, зустрічей, обговорень і, найголовніше, припинення вогню, неможливо вирішити проблему конфлікту.

      Це питання (припинення війни, – 24 канал) вирішується, коли говорять люди на вищому рівні! Коли говорить четвірка в нормандському форматі. Якщо ми хочемо просто в Україні ні з ким не зустрічатися, ні про що не домовлятися, нічого не обговорювати, – вирішити питання про припинення війни – це абсурд. Тому – як можна знати всі умови? Всі умови, щоб знати всі умови, треба їх обговорювати,
      – сказав глава держави.

      Попри це, Зеленський наголосив, що здавати українські території та зраджувати державні інтереси ніхто не буде.

      Що відомо про зустріч нормандської четвірки?Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Проте, конкретної дати досі немає.

      Загалом про цю майбутню зустріч "нормандської четвірки" говорять вже кілька місяців. Саміт досі не відбувся через різні позиції сторін.

      Згодом у Росії заявили, що наразі готуватися до зустрічі у нормандському форматі неможливо. Усе через те, що позиція "однієї з сторін" переговорів змінюється.

      Які питання буде піднімати Україна на зустрічі у нормандському форматі?

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат Війна на Донбасі Розведення військ Формула Штайнмаєра
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