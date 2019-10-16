Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки

Проросійські бойовики продовжують зривати розведення по лінії зіткнення і посилюють обстріли. На зустрічі в Мінську Україна висунула Москві свої умови припинення війни. Здається, що дійти компромісу в умовах, коли сторони вимагають протилежного – неможливо.

Що вимагає Україна від Росії і підконтрольних Кремлю окупаційних адміністрацій і чого очікувати на Донбасі, – в матеріалі 24 каналу.

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Ліквідація незаконних формувань в ОРДЛО і виведення російських військ

На черговій зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони не змогли узгодити графік розведення сил по лінії зіткнення у пунктах село Петрівське і місто Золоте. Як відомо, минулого тижня проросійські бойовики зірвали розведення сил.



Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу

Україна заявила, що не відмовляється від подальшого розведення, але за умови дотримання семиденного режиму тиші на цих ділянках. Як повідомила речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер, виконання політичного блоку питань мінських угод є можливим за таких умов:

розпуск квазіугруповань "Л/ДНР";

повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та мінськими угодами.

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Україна зіграла на випередження

На переконання експертів, українська сторона зайняла правильну позицію, оскільки не можна проводити жодних виборів в ОРДЛО без гарантій безпеки. На чому так наполягала Росія, вимагаючи від нас погодження формули Штайнмаєра для проведення зустрічі у нормандському форматі. Як зауважує політичний експерт Сергій Постоловський, треба було висунути ще одну важливу умову.

Україна зіграла на випередження. Київ заявив: ми виконали умови Росії і погодилися з формулою Штайнмаєра, почали розведення військ. Але не тільки ми повинні іти на компроміси. Українська влада показує: не ми зриваємо зустріч у нормандському форматі, а Росія. Не зайвим було б висунути ще умову: всі, хто з боку ОРДЛО воював проти України, а також так зване керівництво "ДНР" і "ЛНР", не мають права брати участь у будь-якому виборчому процесі,

– підкреслює Сергій Постоловський.



Україна вимагає розпуску "ЛНР" і "ДНР" і виведення російських військ / Фото Getty

Військовий експерт і співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначає: тепер ми можемо апелювати до ОБСЄ щодо ескалації військового напруження з боку проросійських бойовиків.

Росія зриває процес розведення військ, оскільки це прив’язується Кремлем до зустрічі в нормандському форматі. Москва хотіла звинуватити нас у зриві зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Натомість перегнула палку. І на Заході вже розуміють, що РФ штучно створює ситуацію загострення конфлікту,

– розповідає Дмитро Снєгирьов.

Експерт наголошує: продиктовані Україною умови свідчать, що Київ намагається змінити модальність перемовного майданчика, вивести переговори з Мінська в нормандський формат, виключивши з них незаконні утворення в ОРДЛО.

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Коли відбудеться зустріч у нормандському форматі?

На думку Сергія Постоловського, зустріч у нормандському форматі відбудеться, але затягуватиметься. Франція і Німеччина зараз абстрагувались від цього питання. Зокрема, через військові дії Туреччини в Сирії. За його словами, Париж і Берлін очікують, до чого домовляться Україна і Росія, а потім погодяться провести зустріч.



Зустріч у нормандському форматі може відкластися / Колаж 24 каналу

Натомість Дмитро Снєгирьов зазначає: Кремль розуміє, що якщо і далі затягуватиме зустріч, то Захід звинуватить його в її зриві. Тому глави держав "нормандської четвірки" можуть зустрітися наприкінці листопада.

Франція і Німеччина вже розуміють, що Росія пошиває їх у дурні. Макрон і Меркель говорять про дати зустрічі, а Путін відмовляється. Париж і Берлін почнуть тиснути на Кремль. І нам це треба використати,

– вважає Снєгирьов.

Як далі шукати компроміс і що буде на Донбасі

На думку спостерігачів, розведення військ не буде. Росія зараз вдасться до своєї улюбленої тактики: посилення ескалації на Донбасі. Кремль уже це робить. Стріляють щодня. Є загиблі. За словами Дмитра Снєгирьова, бойовики не відводитимуть своїх військ, про що свідчать аеро- і фотозйомка безпілотників ОБСЄ. У Петрівському зафіксовано будівництво додаткових інженерних споруд бойовиками.

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Спроби Росії нав’язати нам виконання політичної частини "Міська-2" через розведення військ і формулу Штанймаєра зависли. І це позитив. Росія продовжить тактику тиску. Йде посилення збройних формувань ОРДЛО важкою бронетехнікою. Тут все залежить від політичної волі України. Але прямого вторгнення Росії в Україну ніхто не дозволить,

– підкреслює Дмитро Снєгирьов.



Зеленський зайняв жорстку позицію по Донбасу, яку треба втримати / Фото офісу президента

Сергій Постоловський додає: Кремль ніколи не піде на ліквідацію незаконних формувань в ОРДЛО. Мета Путіна – легалізація сепаратистів з тим, щоб посадити їх за стіл переговорів із Києвом. Тому, вважає політолог, процес пошуків компромісів відкладається на незрозумілий термін.

Водночас Снєгирьов наголошує: пропозиції України жорсткі і свідчать про наявність інших планів по врегулюванню збройного конфлікту з Росією.

Ми перехопили ініціативу в Росії і демонструємо, що тези попередників про безальтернативність мінських угод не розглядаються, як єдиний план. Україна не відкидає мінський формат, але показує: через Росію домовленості не працюють. Це спроба вирватися з лещат нав’язаного нам мінського формату,

– переконаний Дмитро Снєгирьов.

Зокрема, зазначає фахівець, Україна натякає: ми розглядаємо додаткові сценарії. По-перше, миротворців. По-друге, звільнення територій військовим шляхом.

Ультиматум України на перемовинах у Мінську – серйозний і важливий крок нової української влади. Київ посилює свою суб’єктність на переговорах по врегулюванню конфлікту на Донбасі, чим укріплює позиції на міжнародній арені і руйнує плани Росії. Головне, не відступати від означених позицій.