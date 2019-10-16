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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Втрати на Донбасі: бойовики не припиняють стріляти – 2 загиблих та 5 поранених

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      На Донбасі за добу двоє загиблих та п'ятеро поранених
      На Донбасі за добу двоє загиблих та п'ятеро поранених / Міноборони

      Впродовж 15 жовтня проросійські бойовики 26 разів обстріляли українські позиції. Через дії окупантів загинули 2 українських військовослужбовців, ще 5 отримали поранення.

      Ворог гатив із заборонених мінськими угодами мінометів, БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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      Окрім того, зросла активність снайперів бойовиків.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли поблизу Мар'їнки, Авдіївки, Водяного на Приазов'ї, Новогнатівки, Опитного, Павлополя, Новотроїцького, Пищевика та Лебединського.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики гатили 6 разів біля Новолуганського, Луганського, Золотого,Травневого – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

      За минулу добу, внаслідок обстрілів, два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, чотири – отримали поранення, а ще один військовий – бойове травмування,
      – повідомили у штабі.

      Від початку доби 16 жовтня окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.

      Ще 7 вересня на визначених ділянках мало відбутися розведення сил, однак через обстріли з боку бойовиків цього не сталося. До того ж Тристороння контактна група не змогла домовитись про дату відновлення процесу.

      Окупація, Донбас, війна, окуповані території
      Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Жертви Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини політики
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