Втрати на Донбасі: бойовики не припиняють стріляти – 2 загиблих та 5 поранених

Впродовж 15 жовтня проросійські бойовики 26 разів обстріляли українські позиції. Через дії окупантів загинули 2 українських військовослужбовців, ще 5 отримали поранення.

Ворог гатив із заборонених мінськими угодами мінометів, БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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Окрім того, зросла активність снайперів бойовиків.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли поблизу Мар'їнки, Авдіївки, Водяного на Приазов'ї, Новогнатівки, Опитного, Павлополя, Новотроїцького, Пищевика та Лебединського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики гатили 6 разів біля Новолуганського, Луганського, Золотого,Травневого – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За минулу добу, внаслідок обстрілів, два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, чотири – отримали поранення, а ще один військовий – бойове травмування,

– повідомили у штабі.

Від початку доби 16 жовтня окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.

Ще 7 вересня на визначених ділянках мало відбутися розведення сил, однак через обстріли з боку бойовиків цього не сталося. До того ж Тристороння контактна група не змогла домовитись про дату відновлення процесу.



Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу