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      Бойовики вирішили провести перепис населення

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      На окупованій Донеччині проводять перепис населення, – ОБСЄ
      На окупованій Донеччині проводять перепис населення, – ОБСЄ / Getty Images

      Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували, що бойовики проводять перепис населення в тимчасово окупованих районах Донецької області.

      Про наміри окупаційної адміністрації спостерігачам повідомляли місцеві жителі, про це мовиться у звіті ОБСЄ.

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      Так, в окупованій Горлівці "чотири жінки повідомили місії, що перепис населення був добре проанонсований в ЗМІ". За їхніми словами, вони також отримували SMS-повідомлення.

      У центрі перепису населення, розташованому в навчальному закладі в Горлівці, три жінки та два чоловіки, які проводили перепис, розповіли місії деталі. Люди, які збирають дані для перепису, пройшли навчання, їм видавалися буклети з інструкціями,
      – зазначають спостерігачі у звіті.  

      Про перепис населення повідомляв також заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко. За його словами, у такій анкеті є 25 запитань

      Що в анкетах від бойовиків?

      Деякі питаня з офіційної анкети вказують на те, що окупаційні адміністрації збирають дані про родинні зв'язки, наскільки благонадійна родина. Питання стосуються також заможності сімей, де живуть родичі опитуваних та чим вони займаються.

      Яка ситуація загалом на окупованому Донбасі?

      Ще 7 вересня на визначених ділянках мало відбутися розведення сил, однак через порушення з боку бойовиків цього не сталося. До того ж Тристороння контактна група не змогла домовитись про дату відновлення процесу. 

      Водночас ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Україна продовжує втрачати воїнів – у вівторок, 15 жовтня, від куль бойовиків загинули двоє військових, ще один отримав поранення.  

      Окупація, Донбас, війна, окуповані території
      Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Донецька Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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