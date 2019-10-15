На Донбасі загинули 2 українських військових

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок підступних обстрілів ворожих снайперів 2 українських військовослужбовців загинули, ще 1 – отримав поранення.

Наразі імен загиблих не назвали.

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Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 7 разів обстріляли наші позиції неподалік:

Опитного;

Новотроїцького;

Лебединського;

Павлополя;

Пищевика;

Авдіївки;

Мар'їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли поблизу:

Золотого;

Новолуганського.

Зауважимо, що Тристороння контактна група під час чергової зустрічі у Мінську не змогла узгодити новий графік розведення сил на визначених ділянках. Однак від цього плану наразі ніхто не відмовляється.

Розвести сили у районі Золотого та Петрівського планували ще 7 жовтня. Цього не сталося через обстріли з боку бойовиків, окупанти і надалі обстрілюють ці ділянки.

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