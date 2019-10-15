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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      На Донбасі загинули 2 українських військових

      425 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / prm.ua

      Від початку доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок підступних обстрілів ворожих снайперів 2 українських військовослужбовців загинули, ще 1 – отримав поранення.

      Наразі імен загиблих не назвали. 

      Важливо: Україна у Мінську запропонувала нові зони для розведення військ: перелік і карта

      Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 7 разів обстріляли наші позиції неподалік:

      • Опитного;
      • Новотроїцького;
      • Лебединського;
      • Павлополя;
      • Пищевика;
      • Авдіївки;
      • Мар'їнки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли поблизу:

      • Золотого;
      • Новолуганського.

      Зауважимо, що Тристороння контактна група під час чергової зустрічі у Мінську не змогла узгодити новий графік розведення сил на визначених ділянках. Однак від цього плану наразі ніхто не відмовляється.

      Розвести сили у районі Золотого та Петрівського планували ще 7 жовтня. Цього не сталося через обстріли з боку бойовиків, окупанти і надалі обстрілюють ці ділянки.

      Зверніть увагу: Готують поповнення для передової: розвідка дізналась, що відбувається на Донбасі

      Розведення сил
      Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення / 24 канал

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Україна – Росія Розведення військ Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Новини Луганська Збройні сили України
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