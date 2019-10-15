На Донбассе погибли 2 украинских военных
От начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие подлых обстрелов вражеских снайперов 2 украинских военнослужащих погибли, еще 1 – получил ранения.
Сейчас имен погибших не назвали.
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Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 7 раз обстреляли наши позиции неподалеку:
- Опытного;
- Новотроицкого;
- Лебединского;
- Павлополя;
- Пищевика;
- Авдеевки;
- Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела вблизи:
- Золотого;
- Новолуганского.
Заметим, что Трехсторонняя контактная группа во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Однако от этого плана пока никто не отказывается.
Развести силы в районе Золотого и Петровского планировали еще 7 октября. Этого не случилось из-за обстрелов со стороны боевиков, оккупанты и в дальнейшем обстреливают данные участки.
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