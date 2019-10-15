На Донбассе погибли 2 украинских военных

От начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие подлых обстрелов вражеских снайперов 2 украинских военнослужащих погибли, еще 1 – получил ранения.

Сейчас имен погибших не назвали.

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Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 7 раз обстреляли наши позиции неподалеку:

Опытного;

Новотроицкого;

Лебединского;

Павлополя;

Пищевика;

Авдеевки;

Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела вблизи:

Золотого;

Новолуганского.

Заметим, что Трехсторонняя контактная группа во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Однако от этого плана пока никто не отказывается.

Развести силы в районе Золотого и Петровского планировали еще 7 октября. Этого не случилось из-за обстрелов со стороны боевиков, оккупанты и в дальнейшем обстреливают данные участки.

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