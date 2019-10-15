21:04
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      На Донбассе погибли 2 украинских военных

      185 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / prm.ua

      От начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие подлых обстрелов вражеских снайперов 2 украинских военнослужащих погибли, еще 1 – получил ранения.

      Сейчас имен погибших не назвали.

      Важно: Украина в Минске предложила новые зоны для разведения войск: перечень и карта

      Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 7 раз обстреляли наши позиции неподалеку:

      • Опытного;
      • Новотроицкого;
      • Лебединского;
      • Павлополя;
      • Пищевика;
      • Авдеевки;
      • Марьинки.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела вблизи:

      • Золотого;
      • Новолуганского.

      Заметим, что Трехсторонняя контактная группа во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Однако от этого плана пока никто не отказывается.

      Развести силы в районе Золотого и Петровского планировали еще 7 октября. Этого не случилось из-за обстрелов со стороны боевиков, оккупанты и в дальнейшем обстреливают данные участки.

      Обратите внимание: Готовят пополнение для передовой: разведка узнала, что происходит на Донбассе

      Розведення сил
      Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения / 24 канал

      blog_ava
      Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт
      сегодня
      14795
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Луганска Новости Украины Жертвы Вооруженные силы Украины Новости Донецка Операция Объединенных сил Разведение войск
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ
      сегодня , 21:01 "Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ
      Світлана Попова 22
      Три самые популярные растительные масла и их свойства
      сегодня , 20:43 Три самые популярные растительные масла и их свойства
      Юлія Девда 30
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      сегодня , 20:01 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 72
      Зачем России боснийский сценарий на Донбассе: дипломат о широкой автономии
      сегодня , 19:38 Зачем России боснийский сценарий на Донбассе: дипломат о широкой автономии
      Віталій Дейнега 275
      Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше
      сегодня , 19:30 Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше
      Марина Молька 614
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук