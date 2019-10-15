Готовят пополнение для передовой: разведка узнала, что происходит на Донбассе

На временно оккупированном Донбассе пророссийские боевики усиленно агитируют, чтобы заманить пополнение на контрактную службу. За уклонение от службы решили наказывать.

За досрочный разрыв контракта оккупанты ввели штраф в 140 тысяч российских рублей. Об этом рассказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, ссылаясь на данные разведки.

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Так, боевики проводят подготовку для проведения ротации на передовых позициях.

Продолжается подготовка молодого пополнения для очередной ротации российских подразделений на передовых позициях. В частности, с новобранцами проводятся показательные занятия и интенсивные агитационно-пропагандистские мероприятия с "привлекательности контрактной службы" в ВС РФ,

– сказал Гуцуляк.

Разведка также выяснила, что российское оккупационное командование усиливает ответственность за "уклонение от исполнения воинской обязанности".

"Контрактом предусматривается взимание штрафа с наемника в размере более 140 тысяч российских рублей в случае досрочного прекращения действия контракта по его инициативе или вине", – сообщают там.

Однако боевики умалчивают об изменениях правил призыва на контрактную службу.

В то же время боевики продолжают нарушать договоренности, поэтому разведение сил в Золотом в Луганской области Украина отложила. Возобновят его только после того, как 7 дней будет сохраняться режим прекращения огня.

Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

7 октября разведение войск так и не началось, причина – боевики в очередной раз нарушили договоренности.

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала