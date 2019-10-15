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      Готовят пополнение для передовой: разведка узнала, что происходит на Донбассе

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      Боевики на Донбассе усиливают ответственность за уклонение от военной службы
      Боевики на Донбассе усиливают ответственность за уклонение от военной службы / Getty Images

      На временно оккупированном Донбассе пророссийские боевики усиленно агитируют, чтобы заманить пополнение на контрактную службу. За уклонение от службы решили наказывать.

      За досрочный разрыв контракта оккупанты ввели штраф в 140 тысяч российских рублей. Об этом рассказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, ссылаясь на данные разведки.

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      Так, боевики проводят подготовку для проведения ротации на передовых позициях.

      Продолжается подготовка молодого пополнения для очередной ротации российских подразделений на передовых позициях. В частности, с новобранцами проводятся показательные занятия и интенсивные агитационно-пропагандистские мероприятия с "привлекательности контрактной службы" в ВС РФ,
      – сказал Гуцуляк.

      Разведка также выяснила, что российское оккупационное командование усиливает ответственность за "уклонение от исполнения воинской обязанности".

      "Контрактом предусматривается взимание штрафа с наемника в размере более 140 тысяч российских рублей в случае досрочного прекращения действия контракта по его инициативе или вине", – сообщают там.

      Однако боевики умалчивают об изменениях правил призыва на контрактную службу.

      В то же время боевики продолжают нарушать договоренности, поэтому разведение сил в Золотом в Луганской области Украина отложила. Возобновят его только после того, как 7 дней будет сохраняться режим прекращения огня.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?

      • 1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.
      • 7 октября разведение войск так и не началось, причина – боевики в очередной раз нарушили договоренности.

      Окупація, Донбас, війна, окуповані території Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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