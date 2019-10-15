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      Готують поповнення для передової: розвідка дізналась, що відбувається на Донбасі

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      Бойовики на Донбасі посилюють відповідальність за ухилення від військової служби
      Бойовики на Донбасі посилюють відповідальність за ухилення від військової служби / Getty Images

      На тимчасово окупованому Донбасі проросійські бойовики посилено агітують, аби заманити поповнення на контрактну службу. За ухилення від служби вирішили карати.

      За достроковий розрив контракту окупанти ввели штраф у 140 тисяч російських рублів. про це розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, посилаючись на дані розвідки.

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      Так, бойовики проводять підготовку для проведення ротації на передових позиціях.

      Триває підготовка молодого поповнення для чергової ротації російських підрозділів на передових позиціях. Зокрема, з новобранцями проводяться показові заняття і інтенсивні агітаційно-пропагандистські заходи з "привабливості контрактної служби" у ЗС РФ,
      – сказав Гуцуляк.

      Розвідка також з’ясувала, російське окупаційне командування посилює відповідальність за "ухилення від виконання військового обов'язку".

      "Контрактом передбачається стягнення штрафу з найманця в розмірі понад 140 тисяч російських рублів у разі дострокового припинення дії контракту з його ініціативи чи вини", – повідомляють там.

      Водночас бойовики замовчують про зміни правил призову на контрактну службу.

      Водночас бойовики продовжують порушувати домовленості, тому розведення сил у Золотому на Луганщині Україна відклала. Відновляють його лише після того, як 7 днів зберігатиметься режим припинення вогню. 

      Що відомо про розведення військ на Донбасі?

      • 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
      • 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, причина – бойовики вкотре порушили домовленості.

      Окупація, Донбас, війна, окуповані території
      Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу 

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Міністерство оборони України Операція Об'єднаних сил
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