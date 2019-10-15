Готують поповнення для передової: розвідка дізналась, що відбувається на Донбасі

На тимчасово окупованому Донбасі проросійські бойовики посилено агітують, аби заманити поповнення на контрактну службу. За ухилення від служби вирішили карати.

За достроковий розрив контракту окупанти ввели штраф у 140 тисяч російських рублів. про це розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, посилаючись на дані розвідки.

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Так, бойовики проводять підготовку для проведення ротації на передових позиціях.

Триває підготовка молодого поповнення для чергової ротації російських підрозділів на передових позиціях. Зокрема, з новобранцями проводяться показові заняття і інтенсивні агітаційно-пропагандистські заходи з "привабливості контрактної служби" у ЗС РФ,

– сказав Гуцуляк.

Розвідка також з’ясувала, російське окупаційне командування посилює відповідальність за "ухилення від виконання військового обов'язку".

"Контрактом передбачається стягнення штрафу з найманця в розмірі понад 140 тисяч російських рублів у разі дострокового припинення дії контракту з його ініціативи чи вини", – повідомляють там.

Водночас бойовики замовчують про зміни правил призову на контрактну службу.

Водночас бойовики продовжують порушувати домовленості, тому розведення сил у Золотому на Луганщині Україна відклала. Відновляють його лише після того, як 7 днів зберігатиметься режим припинення вогню.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

на Луганщині. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

7 жовтня розведення військ так і не розпочалося , причина – бойовики вкотре порушили домовленості.



Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу