19:36
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Украина в Минске предложила новые зоны для разведения войск: перечень и карта

      142 Читати новину українською
      Украина в Минске предложила новые районы для разведения войск
      Украина в Минске предложила новые районы для разведения войск / slovoidilo.ua

      Во время очередного заседания трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила, что боевики не спешат выполнять договоренности о разведении войск на Донбассе. В то же время Украина предложила новые районы для разведения войск.

      Во время обсуждения украинская сторона подчеркнула, что незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, включая район, где должен состояться отвод войск, рассказала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

      Важно: В Минске не смогли договориться о разведении войск и обмене

      Несмотря на обязательства, зафиксированные Минскими соглашениями, боевики не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы,
      – заявила Олифер.

      Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации вблизи четырех населенных пунктов:

      • Кальмиусское;
      • Новоазовск;
      • Саханка;
      • Кумачово.

      Все четыре населенных пункта расположены на территории Донецкой области. Там, по словам пресс-секретаря Кучмы, должны быть отведены тяжелое вооружение и техника.

      В то же время украинская сторона в Минске отметила, что начало разведения войск возможно только при условии соблюдения семидневного режима тишины на этих участках.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?

      • 1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.
      • Однако, 7 октября разведение войск так и не началось, потому что боевики нарушили договоренности.

      розведення сил на Донбасі, карта
      Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
      сегодня
      29664
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Леонид Кучма Минские договоренности Оккупированные территории Разведение войск
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше
      сегодня , 19:30 Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше
      Євгенія Мазур 14
      Будем наносить убытки окупанту, – Богдан Яременко рассказал, как будут решать вопрос Крыма
      сегодня , 18:14 Будем наносить убытки окупанту, – Богдан Яременко рассказал, как будут решать вопрос Крыма
      Анна Калюжна 460
      Перерастут ли митинги в Украине в массовые протесты против президента
      сегодня , 18:00 Перерастут ли митинги в Украине в массовые протесты против президента
      Інна Жолобович 339
      Пирамида ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      сегодня , 16:43 Пирамида ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      Сергій Фурса 190
      В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта
      сегодня , 15:00 В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта
      Світлана Попова 332
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук