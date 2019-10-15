Украина в Минске предложила новые зоны для разведения войск: перечень и карта

Во время очередного заседания трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила, что боевики не спешат выполнять договоренности о разведении войск на Донбассе. В то же время Украина предложила новые районы для разведения войск.

Во время обсуждения украинская сторона подчеркнула, что незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, включая район, где должен состояться отвод войск, рассказала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Важно: В Минске не смогли договориться о разведении войск и обмене

Несмотря на обязательства, зафиксированные Минскими соглашениями, боевики не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы,

– заявила Олифер.

Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации вблизи четырех населенных пунктов:

Кальмиусское;

Новоазовск;

Саханка;

Кумачово.

Все четыре населенных пункта расположены на территории Донецкой области. Там, по словам пресс-секретаря Кучмы, должны быть отведены тяжелое вооружение и техника.

В то же время украинская сторона в Минске отметила, что начало разведения войск возможно только при условии соблюдения семидневного режима тишины на этих участках.

Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Однако, 7 октября разведение войск так и не началось, потому что боевики нарушили договоренности.



Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала