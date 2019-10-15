У Мінську не змогли домовитись про розведення військ та обмін

Тристороння контактна група під час чергової зустрічі у Мінську не змогла узгодити новий графік розведення сил на визначених ділянках. Однак від цього плану наразі ніхто не відмовляється.

Графік обговорювалося, але сторони не дійшли згоди, про це заявив спецпредставник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік, пише "Інтерфакс-Україна".

Важливо: Україна у Мінську запропонувала нові зони для розведення військ – перелік

Розвести сили у районі Золотого та Петрівського планували ще 7 жовтня. Однак цього не сталося через обстріли з боку бойовиків.

На жаль, сторонам не вдалося виконати розведення сил в Петровському і Золотому, яке ми визначили на минулій зустрічі контактної групи. Однак сторони підтвердили намір розвести сили на пілотних ділянках. Я сподіваюся, що вони зроблять це в майбутньому,

– сказав він.

Сайдік також додав, що "на жаль, не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню". Він наголосив, що кількість порушень різко зросла.

Окрім того, сторони не змогли домовитися з питання обміну полоненими, пише "Інтрефакс Україна" із посиланням на своє джерело.

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

Розведення військ: головне

Заступник голови Офісу Президента Юрій Костюк заявив, що розведення Україна наразі відклала. Причина – порушення з боку бойовиків.

Про зрив домовленостей говорив також глава МЗС України Вадим Пристайко. Процес може відновитися, якщо бойовики 7 днів дотримуватимуться режиму припинення вогню .

. Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків. Спостерігачі переконують, що проросійські бойовики нібито сигналізували про те, що готові до розведення, запускаючи сигнальні ракети.

Однак бойовики продовжують обстріли українських позицій, у тому числі – визначених ділянок.

Процес розведення військ мав би відбуватися послідовно – у два етапи :

відведення особового складу з обох сторін,

демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.



Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення / 24 канал