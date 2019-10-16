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      Боевики решили провести перепись населения

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      На оккупированной Донетчине проводят перепись населения, – ОБСЕ
      На оккупированной Донетчине проводят перепись населения, – ОБСЕ / Getty Images

      Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали, что боевики проводят перепись населения во временно оккупированных районах Донецкой области.

      О намерениях оккупационной администрации наблюдателям сообщали местные жители, об этом говорится в отчете ОБСЕ.

      Так, в оккупированной Горловке "четыре женщины сообщили миссии, что перепись населения была хорошо прорекламирована в СМИ". По их словам, они также получали SMS-сообщения.

      В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и два мужчины, которые проводили перепись, рассказали миссии детали. Люди, которые собирают данные для переписи, прошли обучение, им выдавались буклеты с инструкциями,
      – отмечают наблюдатели в отчете.

      О переписи населения сообщал также заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко. По его словам, в такой анкете есть 25 вопросов.

      Что в анкетах от боевиков?

      Некоторые вопросы из официальной анкеты указывают на то, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях, насколько благонадежна семья. Вопросы касаются также состоятельности семей, где живут родственники опрашиваемых и чем они занимаются.

      Какова ситуация в целом на оккупированном Донбассе?

      Еще 7 сентября на определенных участках должно было произойти разведение сил, однако из-за нарушения со стороны боевиков этого не произошло. К тому же Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о дате возобновления процесса.

      В то же время враг продолжает обстреливать украинские позиции. Украина продолжает терять воинов – во вторник, 15 октября, от пуль боевиков погибли двое военных, еще один получил ранения.

      Окупація, Донбас, війна, окуповані території
      Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины Новости политики Новости Донецка Пророссийские боевики
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