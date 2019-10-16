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      Потери на Донбассе: боевики не прекращают стрелять, 2 погибших и 5 раненых

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      На Донбассе за сутки двое погибших и пятеро раненых
      На Донбассе за сутки двое погибших и пятеро раненых / Міноборони

      В течение 15 октября пророссийские боевики 26 раз обстреляли украинские позиции. В результате действий оккупантов погибли 2 украинских военнослужащих, еще 5 получили ранения.

      Враг стрелял из запрещенных минскими соглашениями минометов, БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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      Кроме того, возросла активность снайперов боевиков.

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты стреляли вблизи Марьинки, Авдеевки, Водяного на Приазовье, Новогнатовки, Опросного, Павлополя, Новотроицкого, Пищевика и Лебединского.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики били 6 раз возле Новолуганского, Луганского, Золотого, Травневого - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      За минувшие сутки, в результате обстрелов, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре – получили ранения, а еще один военный – боевую травму,
      – сообщили в штабе.

      От начала суток 16 октября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.

      Еще 7 сентября на определенных участках должно произойти разведение сил, однако из-за обстрелыов со стороны боевиков этого не произошло. К тому же Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о дате возобновления процесса.

      Окупація, Донбас, війна, окуповані території
      Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Жертвы Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики
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