Потери на Донбассе: боевики не прекращают стрелять, 2 погибших и 5 раненых

В течение 15 октября пророссийские боевики 26 раз обстреляли украинские позиции. В результате действий оккупантов погибли 2 украинских военнослужащих, еще 5 получили ранения.

Враг стрелял из запрещенных минскими соглашениями минометов, БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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Кроме того, возросла активность снайперов боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты стреляли вблизи Марьинки, Авдеевки, Водяного на Приазовье, Новогнатовки, Опросного, Павлополя, Новотроицкого, Пищевика и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики били 6 раз возле Новолуганского, Луганского, Золотого, Травневого - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре – получили ранения, а еще один военный – боевую травму,

– сообщили в штабе.

От начала суток 16 октября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Еще 7 сентября на определенных участках должно произойти разведение сил, однако из-за обстрелыов со стороны боевиков этого не произошло. К тому же Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о дате возобновления процесса.



Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала