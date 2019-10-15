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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму

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      Народний депутат Богдан Яременко про дії влади щодо завершення війни з Росією
      Народний депутат Богдан Яременко про дії влади щодо завершення війни з Росією / Фото з соціальних мереж

      Чи відмовиться Україна від формули Штайнмаєра на зустрічі в нормандському форматі, як на неї вплинуть акції протесту і з яких позицій у президента планують почати говорити з Москвою про Крим – в бліцінтерв’ю 24 каналу з головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богданом Яременком.

      Поки немає безпеки, ніяких виборів на Донбасі

      Як вплинули протести "Ні капітуляції!" на політику влади? Чи не відмовиться Україна від формули Штайнмаєра на зустрічі глав держав у нормандському форматі?

      Формула Штайнмаєра погоджена Україною. Ми не можемо змінити свою думку, не принісши в жертву мирні переговори. Тому дотримуватимемося свого слова.

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      війна на донбасі
      Виборів на окупованих тероторіях не буде, поки Росія не виведе війська / Фото Getty

      А якщо суспільство і надалі не підтримуватиме таку політику?

      Суспільство може бути незадоволеним і висловлювати свою думку. Але відповідальність лежить на президенті Зеленському. Конституція надає йому право вести переговори від імені України. Крім того, Зеленський має високу підтримку людей, що дозволяє йому виступати з такими ініціативами і вести мирні переговори.

      Розведення військ по лінії зіткнення відкладається, оскільки проросійські бойовики обстрілюють ці населені пункти. Як тоді можна проводити місцеві вибори в ОРДЛО, якщо навіть війська не можна розвести?

      Президент Зеленський чітко говорить: спочатку безпека. Поки цього немає, ні про що інше не мовиться. Проводимо далі переговори, де обговорюватимуться і рамки виборів в ОРДЛО.

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      Баланс інтересів по нормандській зустрічі поки не склався

      Чи буде зустріч глав держав у нормандському форматі?

      Зустріч у нормандському форматі пройде тоді, коли будуть виконані всі передумови. У тому числі, безпекова частина, чого вимагає Україна. Тому що Україна виконала передумову Росії і погодила формулу Штайнмаєра. Але в Москви тепер з’являються додаткові пропозиції. Все, що стосується мирних переговорів, – тема делікатна. Баланс інтересів поки не склався.

      нормандський формат
      Зустріч у нормандському форматі відбудеться, коли буде баланс інтересів / Колаж 24 каналу 

      Коли може пройти така зустріч?

      Президент Зеленський хоче мирних переговорів, досягнення домовленостей про припинення кровопролиття. Ми до цього йдемо невеликими кроками. Розведення військ поки не виходить. Обмін полоненими – робиться. Ми це все робитимемо і далі, щоб відбулася зустріч у нормандському форматі. Тим більше для реалізації домовленостей по припиненню вогню, розведенню військ, виведенню російських військ – це обов’язкові передумови. Тому поки складно говорити.

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      На зустрічі в нормандському форматі є сенс підняти питання Криму

      Зустріч у нормандському форматі не передбачає обговорення питання Криму. Чи може це змінитися? 

      У мінських угодах, які сформульовані в 2014-2015 роках, Крим дійсно не згадується. Зараз ми змушені з цим рахуватися. Але є рішення іноземних держав про невизнання окупації Криму. Відповідна політика України, у рамках якої і розвиватимуться наші дипломатичні зусилля. Вони будуть направлені на підтримку єдності наших однодумців і нанесення збитків державі-окупанту.

      анексія криму
      На нормандській зустрічі треба піднімати питання повернення Криму / Фото Getty

      Чи обговорюватимуть питання Криму на нормандській зустрічі?

      На зустрічі глав держав у нормандському форматі може бути обговорено будь-що. Лідери держав вирішують. Є сенс Україні говорити про наявність проблеми анексії Росією Криму. Ця проблема нікуди не зникає, якщо ми досягнемо домовленостей по сходу України.

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      Автор: Анна Калюжна, Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Публікації Статті Анексія Криму Володимир Путін Формула Штайнмаєра Протести Нормандський формат
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