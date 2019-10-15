Будем наносить убытки окупанту, – Богдан Яременко рассказал, как будут решать вопрос Крыма

Откажется ли Украина от формулы Штайнмайера на встрече в нормандском формате, как на нее повлияют акции протеста и с каких позиций у президента планируют начать говорить с Москвой о Крыме – в блицинтервью 24 канала с председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богданом Яременко.

Пока нет безопасности, никаких выборов на Донбассе

Как повлияли протесты "Нет капитуляции!" на политику власти? Не откажется ли Украина от формулы Штайнмайера на встрече глав государств в нормандском формате?

Формула Штайнмайера согласована Украиной. Мы не можем изменить свое мнение, не принеся в жертву мирные переговоры. Поэтому будем придерживаться своего слова.

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Выборов на оккупированных территориях не будет, пока Россия не выведет войска / Фото Getty

А если общество и впредь не будет поддерживать такую политику?

Общество может быть недовольным и высказывать свое мнение. Но ответственность лежит на президенте Зеленском. Конституция дает ему право вести переговоры от имени Украины. Кроме того, Зеленский имеет высокую поддержку людей, что позволяет ему выступать с такими инициативами и вести мирные переговоры.

Разведение войск по линии соприкосновения откладывается, поскольку пророссийские боевики обстреливают эти населенные пункты. Как тогда можно проводить местные выборы в ОРДЛО, если даже войска нельзя развести?

Президент Зеленский четко говорит: сначала безопасность. Пока этого нет, ни о чем другом не говорится. Проводим дальше переговоры, где будут обсуждаться и рамки выборов в ОРДЛО.

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Баланс интересов по нормандской встрече пока не сложился

Будет ли встреча глав государств в нормандском формате?

Встреча в нормандском формате пройдет тогда, когда будут выполнены все предпосылки. В том числе, часть безопасности, чего требует Украина. Потому что Украина выполнила предпосылку России и согласовала формулу Штайнмайера. Но у Москвы теперь появляются дополнительные предложения. Все, что касается мирных переговоров, – тема деликатная. Баланс интересов пока не сложился.



Встреча в нормандском формате состоится, когда будет баланс интересов / Коллаж 24 канала

Когда может пройти такая встреча?

Президент Зеленский хочет мирных переговоров, достижение договоренностей о прекращении кровопролития. Мы к этому идем небольшими шагами. Разведение войск пока не получается. Обмен пленными – делается. Мы это все будем делать и дальше, чтобы состоялась встреча в нормандском формате. Тем более для реализации договоренностей по прекращению огня, разведению войск, выводу российских войск – это обязательные предпосылки. Поэтому пока сложно говорить.

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На встрече в нормандском формате есть смысл поднять вопрос Крыма

Встреча в нормандском формате не предусматривает обсуждение вопроса Крыма. Может ли это измениться?

В минских соглашениях, которые сформулированы в 2014-2015 годах, Крым действительно не упоминается. Сейчас мы вынуждены с этим считаться. Но есть решения иностранных государств о непризнании оккупации Крыма. Соответствующая политика Украины, в рамках которой и будут развиваться наши дипломатические усилия. Они будут направлены на поддержку единства наших единомышленников и нанесения убытков государству-окупанту.



На нормандской встрече надо поднимать вопрос возвращения Крыма / Фото Getty

Будут ли обсуждать вопрос Крыма на нормандской встрече?

На встрече глав государств в нормандском формате может быть обсуждено что-либо. Лидеры государств решают. Есть смысл Украине говорить о наличии проблемы аннексии Россией Крыма. Эта проблема никуда не исчезает, если мы достигнем договоренностей по востоку Украины.