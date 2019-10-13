Украина тактически обошла Россию, – дипломат

Украина тактически обошла Россию. Мы выкинули из формулы Штайнмайера опасные для нас вещи. Если разведение войск затормозится, то не по инициативе Украины.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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По словам эксперта, Украина настояла, в частности, чтобы местные выборы в ОРДЛО прошли только по украинским законам. Хара отмечает: вне скобок остались вопросы амнистии, компоненты безопасности. Но, считает он, это правильно. Ибо то, что записано в минских соглашениях, нельзя реализовывать. Это будет капитуляция.

Украина в вопросе разрешения конфликта на Донбассе сейчас применяет тактику шаг за шагом. А не реализовывать "Минск-2" пакетом, как нам навязывают реализацию этих договоренностей,

– говорит Александр Хара.

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В то же время, как отмечает дипломат, встреча в нормандском формате пока не отменялась. Но из заявлений России понятно, что Кремль хочет, чтобы встреча была содержательной. То есть, чтобы Украина пошла на какие-то большие уступки.

Разведением войск Украина показывает – готова к болезненным компромиссам. Обстрелы со стороны боевиков в этих пунктах подтверждают, что Россия не собирается прекращать войну. Кремль хочет политической капитуляции Украины. Мы делаем маленькие шаги – обмен пленными, восстановление моста в Станице Луганской. И если эти шаги затормозятся, то точно не по инициативе Украины,

– подчеркивает Александр Хара.

Эксперт подчеркивает: Украина должна аргументированно показать Франции и Германии, что проблемы с разведением войск или в решении других проблем по Донбассу – не по нашей вине. Надо, по его убеждению, дальше давить на Россию. Не только продлевать санкции, но и усиливать.

"Мир на любых условиях будет означать, что решение вооруженного конфликта мы отсрочиваем. Если не решить с Россией проблемы – возвращение на наших условиях ОРДЛО и Крыма, это будет означать продолжение войны. Даже, если прекратятся обстрелы", – считает Хара.

Формула Штайнмайера: что надо знать о ней: