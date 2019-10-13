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      Украина тактически обошла Россию, – дипломат

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      Пророссийские боевики сорвали разведение войск
      Пророссийские боевики сорвали разведение войск / gettyimages.com

      Украина тактически обошла Россию. Мы выкинули из формулы Штайнмайера опасные для нас вещи. Если разведение войск затормозится, то не по инициативе Украины.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      По словам эксперта, Украина настояла, в частности, чтобы местные выборы в ОРДЛО прошли только по украинским законам. Хара отмечает: вне скобок остались вопросы амнистии, компоненты безопасности. Но, считает он, это правильно. Ибо то, что записано в минских соглашениях, нельзя реализовывать. Это будет капитуляция.

      Украина в вопросе разрешения конфликта на Донбассе сейчас применяет тактику шаг за шагом. А не реализовывать "Минск-2" пакетом, как нам навязывают реализацию этих договоренностей,
      – говорит Александр Хара.

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      В то же время, как отмечает дипломат, встреча в нормандском формате пока не отменялась. Но из заявлений России понятно, что Кремль хочет, чтобы встреча была содержательной. То есть, чтобы Украина пошла на какие-то большие уступки.

      Разведением войск Украина показывает готова к болезненным компромиссам. Обстрелы со стороны боевиков в этих пунктах подтверждают, что Россия не собирается прекращать войну. Кремль хочет политической капитуляции Украины. Мы делаем маленькие шаги – обмен пленными, восстановление моста в Станице Луганской. И если эти шаги затормозятся, то точно не по инициативе Украины,
      – подчеркивает Александр Хара.

      Эксперт подчеркивает: Украина должна аргументированно показать Франции и Германии, что проблемы с разведением войск или в решении других проблем по Донбассу – не по нашей вине. Надо, по его убеждению, дальше давить на Россию. Не только продлевать санкции, но и усиливать.

      "Мир на любых условиях будет означать, что решение вооруженного конфликта мы отсрочиваем. Если не решить с Россией проблемы – возвращение на наших условиях ОРДЛО и Крыма, это будет означать продолжение войны. Даже, если прекратятся обстрелы", – считает Хара.

      Формула Штайнмайера: что надо знать о ней:

      • Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера.
      • Их ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.
      • Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      • В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.
      • Президент Владимир Зеленский отмечает - это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".
      • Разведение сил должно произойти, когда оккупанты перестанут стрелять. Пока они специально обстреливают территории, с которых украинские войска должны отойти.
      • По словам Зеленского, после достижения договоренностей в Минске исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.
      • Точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре. Россия отказалась от этой даты. Вероятно, что встреча пройдет в октябре.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Нормандский формат Минские договоренности
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