При каких условиях Украина не согласится на мир: ответ Зеленского

Президент Зеленский во время переговоров в нормандском формате будет полагаться на собственные ощущения. Если он почувствует, что Россия и оккупанты не собираются отводить войска с оккупированных территорий, то откажется от плана с формулой Штайнмайера.

Украинцам не надо бояться того, чего не надо бояться, сказал Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с протестами граждан против введения в действие формулы Штайнмайера. Гарант рассказал, при каких условиях Украина не пойдет на мир, во время пресс-марафона, который продолжается в Киеве.

Если я, как человек, почувствую, что не будет диалога, – дела не будет. Если я почувствую, что все готовы что-то делать, чтобы прекратить войну, мы будем говорить о формате вывода войск и тому подобное. Если же нет, если я почувствую, что мы никак не можем контролировать ни выборы на Донбассе, ни нашу границу, я вернусь к вам, и мы больше никогда не будем идти по этому плану, а будем искать другой выход,

– подчеркнул гарант.

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