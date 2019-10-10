12:56
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      При каких условиях Украина не согласится на мир: ответ Зеленского

      39 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Зеленский во время переговоров в нормандском формате будет полагаться на собственные ощущения. Если он почувствует, что Россия и оккупанты не собираются отводить войска с оккупированных территорий, то откажется от плана с формулой Штайнмайера.

      Украинцам не надо бояться того, чего не надо бояться, сказал Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с протестами граждан против введения в действие формулы Штайнмайера. Гарант рассказал, при каких условиях Украина не пойдет на мир, во время пресс-марафона, который продолжается в Киеве.

      Если я, как человек, почувствую, что не будет диалога, – дела не будет. Если я почувствую, что все готовы что-то делать, чтобы прекратить войну, мы будем говорить о формате вывода войск и тому подобное. Если же нет, если я почувствую, что мы никак не можем контролировать ни выборы на Донбассе, ни нашу границу, я вернусь к вам, и мы больше никогда не будем идти по этому плану, а будем искать другой выход,
      – подчеркнул гарант.

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11
      сегодня
      639
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Президент Украины Украина – Россия Разведение войск Формула Штайнмайера Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 3966
      Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      сегодня , 07:02 Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      1177
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      199
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 октября , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 410
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук