Почему нужно остановить войну на Донбассе: объяснение от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя власть должна закончить войну, поскольку пообещала это сделать людям. Также это его президентские обязанности. По словам Зеленского, ежедневно ситуация на Донбассе ухудшается, и это подливает масла в огонь.
Как подчеркнул гарант во время встречи с журналистами, нынешняя власть очень хочет закончить войну и готова это делать по телефону, в нормандском формате, и минском формате или в любом другом формате. Также Украина готова привлечь и другие страны к переговорам.
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"Мы пообещали людям, что мы больше не потеряем наши территории. И мы хотим закончить войну. Мы должны это сделать. Если мы не сможем это сделать, на мое место придут другие, и пусть они это сделают. Может, они будут лучше. Но они должны понимать, что они хотят остановить войну", – отметил он.
В то же время он отметил, что время идет, а вместе с ним и люди – кто-то выезжает, а кто-то и погибает, в частности украинские военные.
Это происходит каждый день. И это надо признать. Надо, глядя правде в глаза, спокойно сказать: "Да, мы спешим. Надо остановить войну". Кто-то кричит, что это предательство, но на самом деле измена – это невозможность дать мне выполнить мои президентские обязанности и мои президентские обещания. Говорится о прекращении войны и уменьшение до нуля количества убитых,
– подытожил Зеленский.
Также во время пресс-марафона Владимир Зеленский отмечал, что прекращение войны – это его главная цель и миссия. По его словам, чтобы можно было добиться мира на Донбассе, он прежде всего должен провести прямую встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Смотрите комментарий Зеленского о войне на Донбассе: