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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Зеленский: Моя миссия – прекратить войну

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      Для меня все украинцы равны, – Зеленский
      Для меня все украинцы равны, – Зеленский / 24 канал

      Украинцы со всей территории Украины – равны. Задача власти – показать жителям временно оккупированных территорий, что о них не забыли и их вернут.

      Владимир Зеленский подчеркнул, что его избирали как президента, который прекратит войну. Об этом он сказал журналистам на пресс-марафоне в Киеве.

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      "Именно таким Зеленский остается – и я всегда буду оставаться нормальным человеком. Каким образом мы это прекратим, потом будем обсуждать, какие есть планы, как можем это сделать. Главная моя цель, главная линия – я хочу прекратить войну. Это моя миссия", – добавил он.

      Отвечая на вопрос журналиста о разделении украинцев Зеленский подчеркнул, что для него – все равны.

      Каждый раз, когда я обращаюсь к украинцам, обращаюсь не только к тем, которые живут на контролируемой территории. Для меня все они равны – гражданские украинцы, не те люди, которые стреляют по нам,
      – отметил президент.

      Вместе с тем глава государства отметил, что когда большое количество переселенцев приехали с оккупированных территорий в другие регионы, власть "сделала много ошибок".

      Скільки переселенців планують повернутися
      Сколько переселенцев планируют вернуться на Донбасс/ Инфографика 24 канала

      "Люди приехали сюда, к нам, и мы как власть не обеспечили их местами проживания, работой, помощью. Многие из них уехали. Вернулись назад, ища убежище", – считает Зеленский.

      Он отметил, что часто причины возвращения украинцев на оккупированные территории были простыми – они "оставили там мать или бабушку, которые не могли переехать". По словам Зеленского, теперь эти люди – не "сепары и не бандиты, а украинцы".

      В то же время президент добавил, что сейчас власть пытается сделать все, чтобы донести информацию до жителей оккупированных территорий. Зеленский подчеркнул, что сделать это – сложно.

      Если на Донбассе человек думает, что он – не украинец, я не могу влезть в мозг... И часть людей, которые живут там и чувствуют себя украинцами, должны знать, что мы их знаем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это наш план "А",
      – сказал он.

      Между тем план "Б", по словам президента, "обеспечить всех, кто чувствует себя украинцами, возможностью быть здесь".

      Читайте также: Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского

      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Президент Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Украина – Россия Российская пропаганда Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма
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