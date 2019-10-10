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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Зеленський: Моя місія – припинити війну

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      Для мене усі українці – рівні, – Зеленський
      Для мене усі українці – рівні, – Зеленський / 24 канал

      Українці із усієї території України – рівні. Завдання влади – показати жителям тимчасово окупованих територій, що про них не забули і їх повернуть.

      Володимир Зеленський наголосив, що його обирали як президента, який припинить війну. Про це він сказав журналістам на пресмарафоні у Києві.

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      "Саме такий Зеленський залишається – і я завжди буду залишатися нормальною людиною. Яким чином ми це припинимо, потім будемо обговорювати, які є плани, як можемо це зробити. Головна моя мета, головна лінія – я хочу припинити війну. Це моя місія", – додав він.

      Відповідаючи на запитання журналіста про розділення українців Зеленський наголосив, що для нього – усі рівні.

      Кожного разу, коли я звертаюсь до українців, звертаюсь не лише до тих, які живуть на контрольованій території. Для мене всі вони рівні – цивільні українці, не ті люди, які стріляють по нас,
      – зазначив президент. 

      Водночас глава держави зазначив, що коли велика кількість переселенців приїхали з окупованих територій у інші регіони, влада "зробила багато помилок".

      Скільки переселенців планують повернутися
      Скільки переселенців планують повернутися на Донбас / Інфографіка 24 каналу

      "Люди приїхали сюди, до нас, і ми як влада не забезпечили їх місцями проживання, роботою, допомогою. Багато з них поїхали. Повернулись назад, шукаючи притулок", – вважає Зеленський.

      Він зазначив, що часто причини повернення українців на окуповані території були прості – вони "залишили там матір чи бабусю, які не могли переїхати". За словами Зеленського, тепер ці люди – не "сєпари і не бандити, а українці".

      Водночас президент додав, що наразі влада намагається зробити усе, аби донести інформацію до жителів окупованих територій. Зеленський наголосив, що зробити це – складно.

      Якщо на Донбасі людина думає, що вона – не українець, я не можу влізти в мозок. ... Та частина людей, які живуть там і відчувають себе українцями, повинні знати, що ми їх знаємо, не кидаємо, ми їх обов’язково повернемо разом із територіями. Це наш план "А",
      – сказав він.

      Натомість план "Б", за словами президента, "забезпечити усіх, хто відчуває себе українцями, можливістю бути тут".

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      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта
      Карта окупованих території / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Президент України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Україна – Росія Російська пропаганда Новини України Новини політики Анексія Криму
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