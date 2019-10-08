Коли буде новий закон про особливий статус Донбасу: пояснення Разумкова
Дія чинного закону про особливий статус Донбасу завершується 31 грудня 2019 року. Новий закон почнуть розробляти після зустрічі у нормандському форматі.
Невідомо, коли відбудеться зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. У РФ хочуть влаштувати зустріч після розведення сил в Петрівському і Золотому. Однак, проросійські бойовики зірвали 7 жовтня процес розведення сил, а Росія стверджує, що ніяк на це вплинути не може.
До теми: Путін не зацікавлений у проведенні зустрічі в нормандському форматі, – Пристайко
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив, що ініціатива буде виходити з Офісу Президента.
До нього (створення закону – ред. 24 канал) долучиться Кабінет міністрів України, і що найголовніше – до цього процесу долучиться громадськість. Це буде відкритий процес, який дасть змогу зробити так, щоб лишилось якомога менше питань до майбутнього закону,
– сказав Разумков.
Вперше про створення нового закону повідомив Володимир Зеленський під час брифінгу щодо формули Штайнмаєра.
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Він запевнив, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним. Окрім того, новий закон міститиме положення формули Штайнмаєра.
Важливо: Закон "Про особливий статус Донбасу": що і коли зміниться на окупованих територіях
Що передбачає чинний закон "Про особливий статус Донбасу"?Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.
Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
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