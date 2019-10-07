У Кремлі відреагували на зірвання розведення військ на Донбасі

Розведення сил на Донбасі мало розпочатися 7 жовтня, але через обстріли його зірвали. У Путіна заявили, що все ж мають "деякий вплив" на проросійських бойовиків, але на відведення сил вплинути не можуть.

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков наголосив, що Кремль нібито не є стороною конфлікту і не може вплинути на розведення сил, пише російський "Интерфакс".

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Пєсков підтвердив, що Кремль має вплив на окупантів на Донбасі.

Але "республіки Донбасу" в даному випадку – це самостійні суб'єкти врегулювання цього конфлікту. Кремль не є стороною цього конфлікту,

– заявив Пєсков.

Зауважимо, що на окупованому Донбасі триває війна з Російською Федерацією. Лише упродовж доби 6 жовтня збройні формування 25 разів порушили режим припинення вогню, який ще розпочався у липні. Україна і надалі зазначає значних втрат. За час війни загинули понад 13 тисяч людей.

Розведення сил на Донбасі мало розпочатися 7 жовтня, але окупанти його зірвали. Україна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших переговорів по розведенню військ".

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Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

відведення особового складу з обох сторін, демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу