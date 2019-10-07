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      У Кремлі відреагували на зірвання розведення військ на Донбасі

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      У Кремлі відреагували на зірвання розведення військ на Донбасі
      У Кремлі відреагували на зірвання розведення військ на Донбасі / Getty images

      Розведення сил на Донбасі мало розпочатися 7 жовтня, але через обстріли його зірвали. У Путіна заявили, що все ж мають "деякий вплив" на проросійських бойовиків, але на відведення сил вплинути не можуть.

      Прессекретар РФ Дмитро Пєсков наголосив, що Кремль нібито не є стороною конфлікту і не може вплинути на розведення сил, пише російський "Интерфакс".

      Важливо: Розведення військ на Донбасі: як це відбуватиметься

      Пєсков підтвердив, що Кремль має вплив на окупантів на Донбасі.

      Але "республіки Донбасу" в даному випадку – це самостійні суб'єкти врегулювання цього конфлікту. Кремль не є стороною цього конфлікту,
      – заявив Пєсков.

      Зауважимо, що на окупованому Донбасі триває війна з Російською Федерацією. Лише упродовж доби 6 жовтня збройні формування 25 разів порушили режим припинення вогню, який ще розпочався у липні. Україна і надалі зазначає значних втрат. За час війни загинули понад 13 тисяч людей.

      Розведення сил на Донбасі мало розпочатися 7 жовтня, але окупанти його зірвали. Україна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших переговорів по розведенню військ".

      До теми: У "Слузі народу" розповіли, що буде з бойовиками, які воювали проти України

      Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

      1. відведення особового складу з обох сторін,
      2. демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Росії Новини України Розведення військ Новини Донецька Новини Луганська
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