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      В Кремле отреагировали на срыв разведения войск на Донбассе

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      В Кремле отреагировали на срыв разведения войск на Донбассе
      В Кремле отреагировали на срыв разведения войск на Донбассе / Getty images

      Разведение сил на Донбассе должно было начаться 7 октября, но из-за обстрелов его сорвали. У Путина заявили, что все же имеют "некоторое влияние" на пророссийских боевиков, но на отвод сил повлиять не могут.

      Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль якобы не является стороной конфликта и не может повлиять на разведение сил, пишет российский "Интерфакс".

      Важно: Разведение войск на Донбассе: как это будет происходить

      Песков подтвердил, что Кремль влияет на оккупантов на Донбассе.

      Но "республики Донбасса" в данном случае - это самостоятельные субъекты урегулирования этого конфликта. Кремль не является стороной этого конфликта,
      - заявил Песков.

      Отметим, что на оккупированном Донбассе продолжается война с Российской Федерацией. Только в течение суток 6 октября вооруженные формирования 25 раз нарушили режим прекращения огня, который еще начался в июле. Украина и в дальнейшем несет значительные потери. За время войны погибли более 13 тысяч человек.

      Разведение сил на Донбассе должно было начаться 7 октября, но оккупанты его сорвали. Украина ждет семидневного периода без нарушений режима тишины, который "покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим переговорам по разведению войск".

      К теме: В "Слуге народа" рассказали, что будет с боевиками, которые воевали против Украины

      Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

      1. отвод личного состава с обеих сторон;
      2. демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Разведение войск Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка
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