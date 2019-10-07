В Кремле отреагировали на срыв разведения войск на Донбассе

Разведение сил на Донбассе должно было начаться 7 октября, но из-за обстрелов его сорвали. У Путина заявили, что все же имеют "некоторое влияние" на пророссийских боевиков, но на отвод сил повлиять не могут.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль якобы не является стороной конфликта и не может повлиять на разведение сил, пишет российский "Интерфакс".

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Песков подтвердил, что Кремль влияет на оккупантов на Донбассе.

Но "республики Донбасса" в данном случае - это самостоятельные субъекты урегулирования этого конфликта. Кремль не является стороной этого конфликта,

- заявил Песков.

Отметим, что на оккупированном Донбассе продолжается война с Российской Федерацией. Только в течение суток 6 октября вооруженные формирования 25 раз нарушили режим прекращения огня, который еще начался в июле. Украина и в дальнейшем несет значительные потери. За время войны погибли более 13 тысяч человек.

Разведение сил на Донбассе должно было начаться 7 октября, но оккупанты его сорвали. Украина ждет семидневного периода без нарушений режима тишины, который "покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим переговорам по разведению войск".

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Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

отвод личного состава с обеих сторон; демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала