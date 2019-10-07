У "Слузі народу" розповіли, що буде з бойовиками, які воювали проти України

Після розведення військ донецькі бойовики, які воювали на боці Росії, матимуть вибір. Вони зможуть залишити територію окупованого Донбасу разом з виводом російських військ або ж можуть лишитися, але без зброї і участі у правоохоронних органах.

Нардеп фракції "Слуга народу" Богдан Яременко в інтерв’ю "РБК-Україна" зазначив, що загалом "це проблема Росії і цих людей", що їм робити далі.

Зверніть увагу: У "Слузі народу" пояснили, чому Україна не може відмовитись від формули Штайнмаєра

Яременко додав, що Мінські домовленості говорять про "народну міліцію" на Донбасі, але це не означає, що "міліцією" мають стати перший і другий армійські корпуси, які розташовані в ОРДЛО.

За словами політика, право участі в роботі певних правоохоронних структур матиме місцеве населення з громадянством України.

І логічно, що у них буде передбачена для цього зброя. Але там не повинно бути ніяких формувань, які непідконтрольні, непідзвітні і не під командуванням української влади,

– пояснив нардеп.

Чому говорять про розведення військ?

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.

У той ж день українська сторона підписала формулу Штайнмаєра – всі новини по темі шукайте за посиланням.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу