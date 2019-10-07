11:37
7 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      У "Слузі народу" розповіли, що буде з бойовиками, які воювали проти України

      1566 Читать новость на русском
      Проросійські бойовики матимуть вибір після розведення військ
      Проросійські бойовики матимуть вибір після розведення військ / infokava.com

      Після розведення військ донецькі бойовики, які воювали на боці Росії, матимуть вибір. Вони зможуть залишити територію окупованого Донбасу разом з виводом російських військ або ж можуть лишитися, але без зброї і участі у правоохоронних органах.

      Нардеп фракції "Слуга народу" Богдан Яременко в інтерв’ю "РБК-Україна" зазначив, що загалом "це проблема Росії і цих людей", що їм робити далі.

      Зверніть увагу: У "Слузі народу" пояснили, чому Україна не може відмовитись від формули Штайнмаєра

      Яременко додав, що Мінські домовленості говорять про "народну міліцію" на Донбасі, але це не означає, що "міліцією" мають стати перший і другий армійські корпуси, які розташовані в ОРДЛО.

      За словами політика, право участі в роботі певних правоохоронних структур матиме місцеве населення з громадянством України.

      І логічно, що у них буде передбачена для цього зброя. Але там не повинно бути ніяких формувань, які непідконтрольні, непідзвітні і не під командуванням української влади,
      – пояснив нардеп.

      Чому говорять про розведення військ?

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.

      У той ж день українська сторона підписала формулу Штайнмаєра – всі новини по темі шукайте за посиланням.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
      сьогодні
      7956
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Розведення військ Україна – Росія Новини Донецька Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сьогодні , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 22
      Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      сьогодні , 08:01 Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      Ірина Вихрущ 3351
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 жовтня , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 566
      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      6 жовтня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      Ірина Вихрущ 6618
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 жовтня , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 535
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук