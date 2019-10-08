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      Когда будет новый закон об особом статусе Донбасса: объяснение Разумкова

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      Когда будет новый закон об особом статусе Донбасса
      Когда будет новый закон об особом статусе Донбасса / Getty images

      Действие действующего закона об особом статусе Донбасса завершается 31 декабря 2019 года. Новый закон начнут разрабатывать после встречи в нормандском формате.

      Неизвестно, когда состоится встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии. В РФ хотят устроить встречу после разведения сил в Петровском и Золотом. Однако, пророссийские боевики сорвали 7 октября процесс разведения сил, а Россия утверждает, что никак на это повлиять не может.

      К теме: Путин не заинтересован в проведении встречи в нормандском формате, – Пристайко

      Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил, что инициатива будет исходить из Офиса Президента.

      К нему (созданию закона – ред. 24 канал) присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное – к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону,
      – сказал Разумков.

      Впервые о создании нового закона сообщил Владимир Зеленский во время брифинга по формуле Штайнмайера.

      Все новости о формуле Штайнмайера – ищите по ссылке.​

      Он заверил, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным. Кроме того, новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.

      Важно: Закон "Об особом статусе Донбасса": что и когда изменится на оккупированных территориях

      Что предусматривает действующий закон "Об особом статусе Донбасса"?​
      Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принят в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

      Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Нормандский формат Законодательство Новости Луганска Новости Донецка Формула Штайнмайера Дмитрий Разумков
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