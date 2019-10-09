21:36
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Якщо не "Мінськ", то що: які сценарії для Донбасу розглядають у Зеленського

      635 Читать новость на русском
      Що зміниться для Донбасу: три сценарії
      Що зміниться для Донбасу: три сценарії / 24 канал

      Напередодні міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив: нова українська влада намагається продовжити мінський процес, щоб зрештою завершити війну та повернути окуповані території. Однак, якщо цей варіант не спрацює, у Володимира Зеленського готові розглянути й інші сценарії. Що саме може чекати на Донбас і які це матиме наслідки – у матеріалі 24 каналу.

      Так, за словами Пристайка, наразі існує щонайменше три варіанти розвитку ситуації на Донбасі.

      1. Можна спробувати домовитися в рамках мінського процесу.
      2. Посилювати армію, а також працювати над тим, щоб організувати миротворчу місію ООН на Донбасі.
      3. Ніколи більше не повертатися до цієї частини України – так званий "кіпрський сценарій".

      Що говорив Пристайко про майбутнє Донбасу: відео

      Варіант перший: продовження мінського процесу

      За словами Пристайка, нова команда зараз намагається закінчити те, що почали попередники – мінський процес. Водночас він висловив сумніви щодо його дієвості: це можна "тягнути безкінечно довго, поки будуть вбивати наших солдат, поки наші люди, які перебувають по ту сторону лінії розмежування, зненавидять нас остаточно".

      Важливо: Формула Штайнмаєра: опублікований документ, який підписала Україна

      Цей варіант справді важко назвати дієвим. Як пояснив у коментарі 24 каналу директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, "мінський процес навряд чи матиме продовження з точки зору врахування інтересів України". Він зауважив і дещо скептичне ставлення самого Пристайка щодо успішної роботи у цьому напрямку.

      Достатньо дивно виглядає, коли вищі представники української влади, зокрема міністр закордонних справ, говорить про недовіру і про те, що вони не можуть гарантувати, що російська сторона і Путін будуть дотримуватися домовленостей. Національні інтереси України тут, м'яко кажучи, не зовсім захищені,
      – розповів експерт.

      Водночас політичний експерт Дмитро Купира переконаний: поки не буде знайдено альтернативи мінським угодам, відступати від цього формату не варто, і навряд чи це станеться.  

      Проте зараз доволі складно сказати, до чого зрештою вдасться домовитися сторонам – Росія хоче грати виключно в свої політичні ігри. Українська сторона ж вимушена враховувати суспільну позицію, оскільки це стосується наших громадян і території. І зараз гра йде за наступну зустріч у нормандському форматі.

      Виконавши свою частину домовленостей (погодження на формулу Штайнмаєра), Україна не врахувала, що це – не зовсім "нормальна" і чітка угода, чесний обмін. Як виявилося, погодження на одну умову ще не означає, що друга сторона не висуне іншу – з надією, що буде виконана і вона. І тут уже варто чекати, наскільки міністр закордонних справ, президент і його радники зможуть обіграти це так, аби не віддати зайвого.

      Читайте також: Більшість українців не можуть оцінити формулу Штайнмаєра

      Варіант другий: посилення армії та миротворці ООН на Донбасі

      Якщо ж Путін продовжить ігнорувати виконання мінських угод, за словами Пристайка, владі доведеться чесно заявити: "Шановні громадяни України, цей трек більше не можна виконувати". І після цього – перейти до "треку номер два і так далі, поки не зрозуміємо, що вичерпали всі позиції".

      Якщо не виконується мінський процес, то ми застрягли в ньому і втрачаємо людей, втрачаємо гроші. От ця пухлина, яка живе в нас, вона не дає нам стартувати вперед, не дає нам розвиватися як державі. Тоді треба звертатися, наприклад, до світового співтовариства, що нам потрібно підтримання миру,
      – зазначив Пристайко.

      Міністр уточнив: якщо ми зрозуміємо, що не можемо впоратися – потрібна якась третя сила. Проте наразі і українська влада, і світове товариство не готове до того, щоб ввести миротворців на територію Донбасу.

      Тут є важливий момент: жодна миротворча місія не буде вводитися, розуміючи, що немає гарантій безпеки.

      Миротворців вводять тоді, коли принаймні офіційні сторони реально планують виконувати умови перемир'я. Україна зацікавлена в миротворчій місії і, зі свого боку, сприятиме безпеці миротворців. А сторона, підконтрольна Росії, не дає таких гарантій,
      – пояснює Дмитро Купира.

      Але те, що представники влади знову заговорили про миротворців, – хороший знак, зазначає Віталій Бала.

      Введення миротворців, за словами експерта, може стати таким собі "перехідним періодом". Це сприятиме зменшенню обстрілів і зупинить загибель наших військовослужбовців.

      Тобто ця ідея – одна із найкращих для того, щоб займатися питаннями деокупації, демілітаризації та реінтеграції Донбасу (це – найголовніше).

      Читайте також: Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи

      Варіант третій: "кіпрський сценарій"

      Щодо "третього треку", Пристайко зазначив – його розглядатимуть тоді, коли точно інших варіантів не буде. Цілком ймовірно, що це буде "кіпрський сценарій" – тобто рішення не повертатися до цієї частини України. 

      За словами Віталія Бали, цей варіант – імовірний. Тобто йдеться про те, що ситуація в регіоні залишається "замороженою". Але все одно будуть відбуватися певні дії, умовно кажучи, як у Палестині та Ізраїлі.

      Якщо ми сьогодні не здатні військовим чи політико-дипломатичним шляхом повернути статус-кво щодо агресії Росії, з моєї точки зору, немає взагалі сенсу цим займатися. Тому що це веде в нікуди. Лише більше проблем для країни,
      – пояснив він.

      Дмитро Купира своєю чергою говорить, що якраз цей варіант ми фактично маємо зараз. А Зеленський та його команда сьогодні володіють таким мандатом довіри, що, навіть якби вони і запропонували визначити це офіційно, то для більшої частини суспільства, принаймні на певний період, це була б достатня відповідь.

      Все ж, майбутнє Донбасу великою мірою залежить від того, як надалі діятиме Росія. А яку позицію зрештою займуть в Офісі Президента, поки що передбачити важко.

      Донбас
      Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал

      blog_ava
      Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
      сьогодні
      9012
      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Публікації Статті Мінські домовленості Реінтеграція Донбасу Миротворчий контингент Вадим Пристайко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Убивця Гонгадзе може опинитись на волі: деталі
      сьогодні , 21:03 Убивця Гонгадзе може опинитись на волі: деталі
      Катерина Петренко 541
      Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
      сьогодні , 21:01 Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
      Альона Захарова 154
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      2841
      Якщо не "Мінськ", то що: які сценарії для Донбасу розглядають у Зеленського
      сьогодні , 20:30 Якщо не "Мінськ", то що: які сценарії для Донбасу розглядають у Зеленського
      Світлана Попова 635
      Водійські права по-новому: як хочуть змінити порядок отримання посвідчень
      сьогодні , 19:02 Водійські права по-новому: як хочуть змінити порядок отримання посвідчень
      1777
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук