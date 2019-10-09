Якщо не "Мінськ", то що: які сценарії для Донбасу розглядають у Зеленського

Напередодні міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив: нова українська влада намагається продовжити мінський процес, щоб зрештою завершити війну та повернути окуповані території. Однак, якщо цей варіант не спрацює, у Володимира Зеленського готові розглянути й інші сценарії. Що саме може чекати на Донбас і які це матиме наслідки – у матеріалі 24 каналу.

Так, за словами Пристайка, наразі існує щонайменше три варіанти розвитку ситуації на Донбасі.

Можна спробувати домовитися в рамках мінського процесу. Посилювати армію, а також працювати над тим, щоб організувати миротворчу місію ООН на Донбасі. Ніколи більше не повертатися до цієї частини України – так званий "кіпрський сценарій".

Що говорив Пристайко про майбутнє Донбасу: відео

Варіант перший: продовження мінського процесу

За словами Пристайка, нова команда зараз намагається закінчити те, що почали попередники – мінський процес. Водночас він висловив сумніви щодо його дієвості: це можна "тягнути безкінечно довго, поки будуть вбивати наших солдат, поки наші люди, які перебувають по ту сторону лінії розмежування, зненавидять нас остаточно".

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Цей варіант справді важко назвати дієвим. Як пояснив у коментарі 24 каналу директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, "мінський процес навряд чи матиме продовження з точки зору врахування інтересів України". Він зауважив і дещо скептичне ставлення самого Пристайка щодо успішної роботи у цьому напрямку.

Достатньо дивно виглядає, коли вищі представники української влади, зокрема міністр закордонних справ, говорить про недовіру і про те, що вони не можуть гарантувати, що російська сторона і Путін будуть дотримуватися домовленостей. Національні інтереси України тут, м'яко кажучи, не зовсім захищені,

– розповів експерт.

Водночас політичний експерт Дмитро Купира переконаний: поки не буде знайдено альтернативи мінським угодам, відступати від цього формату не варто, і навряд чи це станеться.

Проте зараз доволі складно сказати, до чого зрештою вдасться домовитися сторонам – Росія хоче грати виключно в свої політичні ігри. Українська сторона ж вимушена враховувати суспільну позицію, оскільки це стосується наших громадян і території. І зараз гра йде за наступну зустріч у нормандському форматі.

Виконавши свою частину домовленостей (погодження на формулу Штайнмаєра), Україна не врахувала, що це – не зовсім "нормальна" і чітка угода, чесний обмін. Як виявилося, погодження на одну умову ще не означає, що друга сторона не висуне іншу – з надією, що буде виконана і вона. І тут уже варто чекати, наскільки міністр закордонних справ, президент і його радники зможуть обіграти це так, аби не віддати зайвого.

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Варіант другий: посилення армії та миротворці ООН на Донбасі

Якщо ж Путін продовжить ігнорувати виконання мінських угод, за словами Пристайка, владі доведеться чесно заявити: "Шановні громадяни України, цей трек більше не можна виконувати". І після цього – перейти до "треку номер два і так далі, поки не зрозуміємо, що вичерпали всі позиції".

Якщо не виконується мінський процес, то ми застрягли в ньому і втрачаємо людей, втрачаємо гроші. От ця пухлина, яка живе в нас, вона не дає нам стартувати вперед, не дає нам розвиватися як державі. Тоді треба звертатися, наприклад, до світового співтовариства, що нам потрібно підтримання миру,

– зазначив Пристайко.

Міністр уточнив: якщо ми зрозуміємо, що не можемо впоратися – потрібна якась третя сила. Проте наразі і українська влада, і світове товариство не готове до того, щоб ввести миротворців на територію Донбасу.

Тут є важливий момент: жодна миротворча місія не буде вводитися, розуміючи, що немає гарантій безпеки.

Миротворців вводять тоді, коли принаймні офіційні сторони реально планують виконувати умови перемир'я. Україна зацікавлена в миротворчій місії і, зі свого боку, сприятиме безпеці миротворців. А сторона, підконтрольна Росії, не дає таких гарантій,

– пояснює Дмитро Купира.

Але те, що представники влади знову заговорили про миротворців, – хороший знак, зазначає Віталій Бала.

Введення миротворців, за словами експерта, може стати таким собі "перехідним періодом". Це сприятиме зменшенню обстрілів і зупинить загибель наших військовослужбовців.

Тобто ця ідея – одна із найкращих для того, щоб займатися питаннями деокупації, демілітаризації та реінтеграції Донбасу (це – найголовніше).

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Варіант третій: "кіпрський сценарій"

Щодо "третього треку", Пристайко зазначив – його розглядатимуть тоді, коли точно інших варіантів не буде. Цілком ймовірно, що це буде "кіпрський сценарій" – тобто рішення не повертатися до цієї частини України.

За словами Віталія Бали, цей варіант – імовірний. Тобто йдеться про те, що ситуація в регіоні залишається "замороженою". Але все одно будуть відбуватися певні дії, умовно кажучи, як у Палестині та Ізраїлі.

Якщо ми сьогодні не здатні військовим чи політико-дипломатичним шляхом повернути статус-кво щодо агресії Росії, з моєї точки зору, немає взагалі сенсу цим займатися. Тому що це веде в нікуди. Лише більше проблем для країни,

– пояснив він.

Дмитро Купира своєю чергою говорить, що якраз цей варіант ми фактично маємо зараз. А Зеленський та його команда сьогодні володіють таким мандатом довіри, що, навіть якби вони і запропонували визначити це офіційно, то для більшої частини суспільства, принаймні на певний період, це була б достатня відповідь.

Все ж, майбутнє Донбасу великою мірою залежить від того, як надалі діятиме Росія. А яку позицію зрештою займуть в Офісі Президента, поки що передбачити важко.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал