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      Більшість українців не можуть оцінити формулу Штайнмаєра

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      Проти формули Штайнмаєра виступають 23% українців
      Проти формули Штайнмаєра виступають 23% українців / golos.ua

      Більшість українців – 60% – не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання війни на Донбасі, відому як формула Штайнмаєра.

      Проти такої ініціативи висловилися 23% українців, за – 18%, свідчать результати вересневого опитування соціологічної групи "Рейтинг".

      Читайте також: Формула Штайнмаєра: опублікований документ, який підписала Україна

      Ініціативи щодо проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу за будь-яких умов, амністії учасників незаконних збройних формувань, надання права на створення загонів народної міліції мають більшу підтримку у східних регіонах України та серед прихильників партії "Опозиційна платформа – За життя".

      А на Заході та в Центрі України здебільшого підтримують введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту. Зауважимо, що ідеї введення миротворців ООН з російським контингентом не мають переважної підтримки у жодному із макрорегіонів.

      вирішення конфлікту на Донбасі опитування статистика рейтинг

      Опитування проводилось 21-25 вересня серед населення України від 18 років і старше. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

      Що відомо про ухвалення формули Штайнмаєра?

      1 жовтня представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

      Як пояснив президент Володимир Зеленський, формула передбачає те, що на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – відомий у народні як закон про особливий статус Донбасу.

      Закон запрацює, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.

      Щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      Читайте також: Чи можливі масові акції протесту через формулу Штайнмаєра: думка соціолога

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      Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ
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      Теги: Новини політики Новини України Статистика Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Окуповані території
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