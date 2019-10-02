Большинство украинцев не могут оценить формулу Штайнмайера

Большинство украинцев – 60% – не смогли оценить инициативу мирного урегулирования войны на Донбассе, известную как формула Штайнмайера.

Против такой инициативы высказались 23% украинцев, за – 18%, свидетельствуют результаты сентябрьского опроса социологической группы "Рейтинг".

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Инициативы по проведению выборов на неподконтрольных территориях Донбасса при любых условиях, амнистии участников незаконных вооруженных формирований, предоставление права на создание отрядов народной милиции имеют большую поддержку в восточных регионах Украины и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

А на Западе и в Центре Украины в основном поддерживают введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента. Заметим, что идеи введения миротворцев ООН с российским контингентом не имеют преимущественной поддержки ни в одном из макрорегионов.

Опрос проводился 21-25 сентября среди населения Украины от 18 лет и старше. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Что известно о принятии формулы Штайнмайера?

1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, формула предполагает, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – известный в народне, как закон об особом статусе Донбасса.

Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.

Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

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