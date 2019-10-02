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      Возможны ли массовые акции протеста из-за формулы Штайнмайера: мнение социолога

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      Массовые акции протеста
      Массовые акции протеста / Фото 24 канала

      Последние события не могут привести к массовым протестам. Ведь для того, чтобы возникали многочисленные акции, должен быть низкий уровень доверия к власти. Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

      Эксперт убеждает: сейчас показатели доверия к власти одни из самых высоких за последние десятилетия, поэтому вряд ли мы увидим в ближайшее время массовые акции протеста.

      Кстати: Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ

      В то же время, немногочисленные акции все же могут происходить.

      Предполагаю, что определенные политические силы будут организовывать акции протеста, но маловероятно, что они будут массовыми. Это будут акции протеста, инициированные политическими силами,
      – считает Михаил Мищенко.

      Под ОПУ протестовали против формулы Штайнмайера, как это происходило смотрите здесь:

       

      Относительно возможности собрани третьего Майдана, эксперт настроен скептически. Ведь очень много говорилось о вероятности проведения третьего Майдана при президентстве Петра Порошенко, так как уровень доверия к нему был очень низкий. Но ничего так и не происходило.

      В условиях фактической войны многие считают, что массовые беспорядки так или иначе будут играть на руку агрессору. Это было и остается сдерживающим фактором,
      – резюмирует Михаил Мищенко.

      Важно: О чем говорится в формуле Штайнмайера и почему про нее вспомнили

      О чем говорится в формуле Штайнмайера? Согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса.

      Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      ​Как отметил Президент Украины выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО должны быть выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы должна быть передана под контроль Украины. Иначе выборы в ОРДЛО не состоятся.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Формула Штайнмайера Протесты Беспорядки
      Источник: 24 канал
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