Возможны ли массовые акции протеста из-за формулы Штайнмайера: мнение социолога

Последние события не могут привести к массовым протестам. Ведь для того, чтобы возникали многочисленные акции, должен быть низкий уровень доверия к власти. Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Эксперт убеждает: сейчас показатели доверия к власти одни из самых высоких за последние десятилетия, поэтому вряд ли мы увидим в ближайшее время массовые акции протеста.

Кстати: Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ

В то же время, немногочисленные акции все же могут происходить.

Предполагаю, что определенные политические силы будут организовывать акции протеста, но маловероятно, что они будут массовыми. Это будут акции протеста, инициированные политическими силами,

– считает Михаил Мищенко.

Под ОПУ протестовали против формулы Штайнмайера, как это происходило смотрите здесь:

Относительно возможности собрани третьего Майдана, эксперт настроен скептически. Ведь очень много говорилось о вероятности проведения третьего Майдана при президентстве Петра Порошенко, так как уровень доверия к нему был очень низкий. Но ничего так и не происходило.

В условиях фактической войны многие считают, что массовые беспорядки так или иначе будут играть на руку агрессору. Это было и остается сдерживающим фактором,

– резюмирует Михаил Мищенко.

Важно: О чем говорится в формуле Штайнмайера и почему про нее вспомнили

О чем говорится в формуле Штайнмайера? Согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса.



Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



​Как отметил Президент Украины выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО должны быть выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы должна быть передана под контроль Украины. Иначе выборы в ОРДЛО не состоятся.