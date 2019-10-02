Чи можливі масові акції протесту через формулу Штайнмаєра: думка соціолога

Останні події не можуть призвести до масових протестів. Адже для того, щоб виникали численні акції, має бути низький рівень довіри до влади. Таку думку 24 каналу висловив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

Експерт переконує: наразі показники довіри до влади одні з найвищих за останні десятиліття, тому навряд чи найближчим часом ми побачимо масові акції протесту.

До речі: Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ

Водночас, нечисленні акції все ж можуть відбуватись.

Припускаю, що певні політичні сили організовуватимуть акції протесту, але малоймовірно, що вони будуть масовими. Це будуть акції протесту, ініційовані політичними силами,

– вважає Михайло Міщенко.

Під ОПУ протестували проти формули Штайнмаєра, як це відбувалось дивіться тут:

Щодо можливості зібрання третього Майдану, експерт налаштований скептично. Адже дуже багато говорилось про ймовірність проведення третього Майдану за часів президентства Петра Порошенка, оскільки рівень довіри до нього був дуже низький. Але нічого так і не відбувалось.

В умовах фактичної війни багато хто вважає, що масові заворушення так чи інакше гратимуть на руку агресору. Це було і залишається стримуючим фактором,

– резюмує Михайло Міщенко.

Важливо: Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

Про що йдеться в формулі Штайнмаєра? Згідно з формулою на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про закон про особливий статус Донбасу.



Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.



Як наголосив Президент України вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО мають бути виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону повинна бути переданою під контроль України. Інакше вибори в ОРДЛО не відбудуться.