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      Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского

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      Что изменится для Донбасса: три сценария
      Что изменится для Донбасса: три сценария / 24 канал

      Накануне министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил: новая украинская власть пытается продлить минский процесс, чтобы в конце концов завершить войну и вернуть оккупированные территории. Однако, если этот вариант не сработает, у Владимира Зеленского готовы рассмотреть и другие сценарии. Что именно может ждать Донбасс и какие это будет иметь последствия – в материале 24 канала.

      Так, по словам Пристайко, сейчас существует как минимум три варианта развития ситуации на Донбассе.

      1. Можно попробовать договориться в рамках минского процесса.
      2. Усиливать армию, а также работать над тем, чтобы организовать миротворческую миссию ООН на Донбассе.
      3. Никогда больше не возвращаться к этой части Украины – так называемый "кипрский сценарий".

      Что говорил Пристайко о будущем Донбасса: видео

      Вариант первый: продолжение минского процесса

      По словам Пристайко, новая команда сейчас пытается закончить то, что начали предшественники – минский процесс. В то же время он выразил сомнения относительно его действенности: это можно "тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока наши люди, которые находятся по ту сторону линии разграничения, возненавидят нас окончательно".

      Важно: Формула Штайнмайера: опубликован документ, который подписала Украина

      Этот вариант действительно трудно назвать действенным. Как пояснил в комментарии 24 каналу директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, "минский процесс вряд ли будет иметь продолжение с точки зрения учета интересов Украины". Он заметил и несколько скептическое отношение самого Пристайко к успешной работе в этом направлении.

      Достаточно странно выглядит, когда высшие представители украинской власти, в частности министр иностранных дел, говорит о недоверии и о том, что они не могут гарантировать, что российская сторона и Путин будут придерживаться договоренностей. Национальные интересы Украины здесь, мягко говоря, не совсем защищены,
      – рассказал эксперт.

      В то же время политический эксперт Дмитрий Купыра убежден: пока не будет найден альтернатива минским соглашениям, отступать от этого формата не стоит, и вряд ли это произойдет.

      Однако сейчас довольно сложно сказать, к чему в конечном итоге удастся договориться сторонам – Россия хочет играть исключительно в свои политические игры. Украинская сторона же вынуждена учитывать общественную позицию, поскольку это касается наших граждан и территории. И сейчас игра идет за следующую встречу в нормандском формате.

      Выполнив свою часть договоренностей (согласие на формулу Штайнмайера), Украина не учла, что это – не совсем "нормальная" и четкая сделка, честный обмен. Как оказалось, согласие на одно условие еще не означает, что вторая сторона не выдвинет другое – с надеждой, что будет выполнено и оно. И тут уже стоит ждать, насколько министр иностранных дел, президент и его советники смогут обыграть это так, чтобы не отдать лишнее.

      Читайте также: Большинство украинцев не могут оценить формулу Штайнмайера

      Вариант второй: усиление армии и миротворцы ООН на Донбассе

      Если же Путин продолжит игнорировать выполнение минских соглашений, по словам Пристайко, власти придется честно заявить: "Уважаемые граждане Украины, этот трек больше нельзя исполнять". И после этого – перейти к "треку номер два и так далее, пока не поймем, что исчерпали все позиции".

      Если не выполняется минский процесс, то мы застряли в нем и теряем людей, теряем деньги. Вот эта опухоль, которая живет в нас, она не дает нам стартовать вперед, не дает нам развиваться как государству. Тогда надо обращаться, например, к мировому сообществу, что нам нужно поддержание мира,
      – отметил Пристайко.

      Министр уточнил: если мы поймем, что не можем справиться – нужна какая-то третья сила. Однако сейчас и украинская власть, и мировое общество не готово к тому, чтобы ввести миротворцев на территорию Донбасса.

      Здесь есть важный момент: никакая миротворческая миссия не будет вводиться, понимая, что нет гарантий безопасности.

      Миротворцев вводят тогда, когда по крайней мере официальные стороны реально планируют выполнять условия перемирия. Украина заинтересована в миротворческой миссии и, со своей стороны, будет способствовать безопасности миротворцев. А сторона, подконтрольная России, не дает таких гарантий,
      – объясняет Дмитрий Купира.

      Но то, что представители власти снова заговорили о миротворцах, – хороший знак, отмечает Виталий Бала.

      Ввод миротворцев, по словам эксперта, может стать неким "переходным периодом". Это будет способствовать уменьшению обстрелов и остановит гибель наших военнослужащих.

      То есть эта идея – одна из лучших для того, чтобы заниматься вопросами деоккупации, демилитаризации и реинтеграции Донбасса (это самое главное).

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      Вариант третий: "кипрский сценарий"

      Что касается "третьего трека", Пристайко отметил – его будут рассматривать тогда, когда точно других вариантов не будет. Вполне вероятно, что это будет "кипрский сценарий" – то есть решение не возвращаться к этой части Украины.

      По словам Виталия Балы, этот вариант вероятен. То есть речь идет о том, что ситуация в регионе остается "замороженной". Но все равно будут происходить определенные действия, условно говоря, как в Палестине и Израиле.

      Если мы сегодня не способны военным или политико-дипломатическим путем вернуть статус-кво в отношении агрессии России, с моей точки зрения, нет вообще смысла этим заниматься. Потому что это ведет в никуда. Только больше проблем для страны,
      – пояснил он.

      Дмитрий Купыра в свою очередь говорит, что как раз этот вариант мы фактически имеем сейчас. А Зеленский и его команда сегодня обладают таким мандатом доверия, что, даже если бы они и предложили определить это официально, то для большей части общества, по крайней мере на определенный период, это был бы достаточный ответ.

      Все же, будущее Донбасса во многом зависит от того, как в дальнейшем будет действовать Россия. А какую позицию в итоге займут в Офисе Президента, пока предсказать трудно.

      Донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Публикации Статьи Вадим Пристайко Миротворческий контингент Реинтеграция Донбасса Минские договоренности
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