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      Информационная война с Россией: Зеленский рассказал, за что "воюет" Украина

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Победа в информационной войне с Россией – это возможность людей, которые живут на временно оккупированных территориях получать информацию из украинских СМИ. Сейчас над этим вопросом активно работает Офис Президента.

      В частности, отвечает за информационное направление заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Об этом во время пресмарафона рассказал журналистам президент Владимир Зеленский.

      Актуально: Зеленский проводит пресмарафон: онлайн

      Если говорим об информационной войне, было бы очень странно, если бы я показал сейчас все наши шаги и сказал: так мы победим. Действительно шаги, которые мы делаем в этом направлении. Главный вопрос в информационной войне и в том, что мы делаем – результат. Победой будет возможность людей, живущих на временно оккупированных территориях, получать информацию из украинских СМИ,
      – пояснил глава государства.

      По словам Зеленского, пока Россия "глушит" все такие попытки, поскольку имеет "серьезные" технические средства блокировки. Впрочем, в Офисе Президента над этим активно работают.

      Интересно! Одним из предвыборных обещаний Зеленского было проводить "очень мощную информационную войну". Тогда еще кандидат в президенты отмечал, что имеет "очень креативные идеи". Тогда он также призвал присоединиться к его идее всех украинских журналистов.

      Чем прославился Кирилл Тимошенко за время своей работы на должности? Самый громкий скандал, возникший с участием Кирилла Тимошенко в информационном пространстве, – фейковая отставка главы ОПУ Андрея Богдана.

      Информация об увольнении Богдана появилась в начале июня. В сети даже было обнародовано соответствующее заявление. Длительное время ни президент, ни его Офис не опровергали и не подтверждали это.

      Впоследствии президент Зеленский все же подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, и добавил, что такие документы написали все члены его команды. По его словам, заявление Богдана он не подписывал, но может это сделать в любой момент. Также это подтвердил и сам Андрей Богдан, правда, отметил, что не знает, как его заявление оказалось в интернете.

      Впрочем, потом и эта тайна раскрылась: сам Тимошенко в одном из интервью признался, что рассылал журналистам соответствующий документ.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Офіс Президента
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