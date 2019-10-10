12:11
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, 9 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Інформаційна війна з Росією: Зеленський розповів, за що "воює" Україна

      152 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Перемога в інформаційній війні з Росією – це можливість людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях отримувати інформацію з українських ЗМІ. Наразі над цим питанням активно працює Офіс Президента.

      Зокрема, відповідає за інформаційний напрям заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Про це під час пресмарафону розповів журналістам президент Володимир Зеленський.

      Актуально: Зеленський проводить пресмарафон: онлайн

      Якщо говоримо про інформаційну війну, було б дуже дивно, якби я показав зараз усі наші кроки і сказав: отак ми переможемо. Є дійсно кроки, які ми робимо у цьому напрямку. Головне питання в інформаційній війні і в тому, що ми робимо – результат. Перемогою буде можливість людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, отримувати інформацію з українських ЗМІ.,
      – пояснив глава держави.

      За словами Зеленського, поки Росія "глушить" усі такі спроби, оскільки має "серйозні" технічні засоби блокування. Втім, в Офісі Президента над цим активно працюють.

      Цікаво! Однією з передвиборчих обіцянок Зеленського було провадити "дуже потужну інформаційну війну". Тоді ще кандидат у президенти зазначав, що має "дуже креативні ідеї". Тоді він також закликав долучитися до його ідеї усіх українських журналістів.

      Чим прославився Кирило Тимошенко за час своєї роботи на посаді? Найгучніший скандал, який виник за участю Кирила Тимошенка в інформаційному просторі, – фейкова відставка глави ОПУ Андрія Богдана. 

      Інформація про звільнення Богдана з'явилась на початку червня. В мережі навіть була оприлюднена відповідна заява. Тривалий час ані президент, ані його Офіс не спростовували та не підтверджували це. 

      Згодом президент Зеленський все ж підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, та додав, що такі документи написали всі члени його команди. За його словами, заяву Богдана він не підписував, але може це зробити в будь-який момент. Також це підтвердив і сам Андрій Богдан, щоправда, зазначив, що не знає, як його заява опинилася в інтернеті.

      Втім, потім і ця таємниця розкрилася: сам Тимошенко в одному з інтерв’ю зізнався, що розсилав журналістам відповідний документ.

      blog_ava
      Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      сьогодні
      4085
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сьогодні , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Блог Медіа 875
      Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      сьогодні , 07:02 Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      4081
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      3336
      Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      9 жовтня , 23:20 Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      Ірина Папірник
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 жовтня , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 401
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук