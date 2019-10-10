Інформаційна війна з Росією: Зеленський розповів, за що "воює" Україна

Перемога в інформаційній війні з Росією – це можливість людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях отримувати інформацію з українських ЗМІ. Наразі над цим питанням активно працює Офіс Президента.

Зокрема, відповідає за інформаційний напрям заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Про це під час пресмарафону розповів журналістам президент Володимир Зеленський.

Актуально: Зеленський проводить пресмарафон: онлайн

Якщо говоримо про інформаційну війну, було б дуже дивно, якби я показав зараз усі наші кроки і сказав: отак ми переможемо. Є дійсно кроки, які ми робимо у цьому напрямку. Головне питання в інформаційній війні і в тому, що ми робимо – результат. Перемогою буде можливість людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, отримувати інформацію з українських ЗМІ.,

– пояснив глава держави.

За словами Зеленського, поки Росія "глушить" усі такі спроби, оскільки має "серйозні" технічні засоби блокування. Втім, в Офісі Президента над цим активно працюють.

Цікаво! Однією з передвиборчих обіцянок Зеленського було провадити "дуже потужну інформаційну війну". Тоді ще кандидат у президенти зазначав, що має "дуже креативні ідеї". Тоді він також закликав долучитися до його ідеї усіх українських журналістів.

Чим прославився Кирило Тимошенко за час своєї роботи на посаді? Найгучніший скандал, який виник за участю Кирила Тимошенка в інформаційному просторі, – фейкова відставка глави ОПУ Андрія Богдана.



Інформація про звільнення Богдана з'явилась на початку червня. В мережі навіть була оприлюднена відповідна заява. Тривалий час ані президент, ані його Офіс не спростовували та не підтверджували це.



Згодом президент Зеленський все ж підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, та додав, що такі документи написали всі члени його команди. За його словами, заяву Богдана він не підписував, але може це зробити в будь-який момент. Також це підтвердив і сам Андрій Богдан, щоправда, зазначив, що не знає, як його заява опинилася в інтернеті.



Втім, потім і ця таємниця розкрилася: сам Тимошенко в одному з інтерв’ю зізнався, що розсилав журналістам відповідний документ.