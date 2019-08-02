Провокація спецслужб, – Богдан прокоментував появу своєї заяви про відставку в мережі

Готові заяви на звільнення від його підопічних є у розпорядженні президента Володимира Зеленського. Вони не підписані і є доказом того, що ці люди не тримаються за свої крісла.

Так очільник Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував фото документа, яке з’явилось напередодні у мережі та викликало підозри щодо його звільнення. Під час робочого візиту на Прикарпаття Богдан вперше прокоментував інцидент, передає Укрінформ.

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Писав цю заяву, усі писали. Як вона з’явилася в інтернеті, – не знаю. Може, журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб,

– висловився він.

На запитання журналістів, чи є у нього бажання звільнитися, Богдан відповів: "Бажання моє мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву в будь-який момент".

Що відомо про "звільнення" Богдана?

Ввечері 1 серпня джерело 24 каналу повідомило, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. За даними деяких джерел, після свого звільнення Богдан мав вступити на посаду голови Вищої ради правосуддя. За даними джерел LIGA.net, звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США, як відомо, триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.



Пізніше заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка спростував цю інформацію і назвав "дурницею". Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук також розповів, що нічого не чув про відставку Богдана. Лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що це схоже на жарт.



Сам Богдан досі ніяк не коментував цю інформацію.