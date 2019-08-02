14:01
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Провокація спецслужб, – Богдан прокоментував появу своєї заяви про відставку в мережі

      2420 Читать новость на русском
      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Getty images

      Готові заяви на звільнення від його підопічних є у розпорядженні президента Володимира Зеленського. Вони не підписані і є доказом того, що ці люди не тримаються за свої крісла.

      Так очільник Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував фото документа, яке з’явилось напередодні у мережі та викликало підозри щодо його звільнення. Під час робочого візиту на Прикарпаття Богдан вперше прокоментував інцидент, передає Укрінформ.

      Актуально: Зеленський прокоментував "відставку" Богдана

      Писав цю заяву, усі писали. Як вона з’явилася в інтернеті, – не знаю. Може, журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб,
      – висловився він.

      На запитання журналістів, чи є у нього бажання звільнитися, Богдан відповів: "Бажання моє мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву в будь-який момент".

      Що відомо про "звільнення" Богдана?

      Ввечері 1 серпня джерело 24 каналу повідомило, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. За даними деяких джерел, після свого звільнення Богдан мав вступити на посаду голови Вищої ради правосуддя. За даними джерел LIGA.net, звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США, як відомо, триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

      Пізніше заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка спростував цю інформацію і назвав "дурницею". Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук також розповів, що нічого не чув про відставку Богдана. Лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що це схоже на жарт.

      Сам Богдан досі ніяк не коментував цю інформацію.

      blog_ava
      Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      сьогодні
      11791
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Андрій Богдан Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні
      сьогодні , 13:09 Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні
      229
      Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      сьогодні , 12:00 Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      Олексій Чибісов 850
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      1613
      Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      сьогодні , 11:20 Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      Яніна Ткачук 6354
      Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      сьогодні , 10:03 Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      Світлана Попова 11791
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук