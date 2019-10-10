Чому треба зупинити війну на Донбасі: пояснення від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня влада повинна закінчити війну, оскільки пообіцяла це зробити людям. Також це його президентські обов'язки. За словами Зеленського, щодня ситуація на Донбасі погіршується, і це доливає олії у вогонь.
Як підкреслив гарант під час зустрічі з журналістами, нинішня влада дуже хоче закінчити війну та є готовою це робити телефоном, у нормандському форматі, і мінському форматі або у будь-якому іншому форматі. Також Україна є готовою долучити й інші країни до перемовин.
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"Ми пообіцяли людям, що ми більше не втратимо наші території. І ми хочемо закінчити війну. Ми повинні це зробити. Якщо ми не зможемо це зробити, на моє місце прийдуть інші, і хай вони це зроблять. Може, вони будуть кращими. Але вони повинні розуміти, що вони хочуть зупинити війну", – зауважив він.
Водночас він наголосив, що час іде, а разом із ним і люди – хтось виїжджає, а хтось і гине, зокрема українські військові.
Це відбувається щодня. І це треба визнати. Треба, дивлячись правді в очі, спокійно сказати: "Так, ми поспішаємо. Треба зупинити війну". Хтось кричить, що це зрада, але насправді зрада – це неможливість дати мені виконати мої президентські обов’язки та мої президентські обіцянки. Мовиться про припинення війни та зменшення до нуля кількості вбитих,
– підсумував Зеленський.
Також під час пресмарафону Володимир Зеленський наголошував, що припинення війни – це його головна мета та місія. За його словами, аби можна було домогтися миру на Донбасі, він передусім має провести пряму зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
Дивіться коментар Зеленського про війну на Донбасі:
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