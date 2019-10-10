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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      За яких умов Україна не погодиться на мир: відповідь Зеленського

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Зеленський під час переговорів у нормандському форматі покладатиметься на власні відчуття. Якщо він відчує, що Росія та окупанти не збираються відводити з окупованих територій війська, то відмовиться від плану з формулою Штайнмаєра.

      Українцям не треба боятися того, чого не треба боятися, сказав Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з протестами громадян проти введення в дію формули Штайнмаєра. Гарант розповів, за яких умов Україна не піде на мир, під час пресмарафону, що триває у Києві.

      Якщо я, як людина, відчую, що не буде діалогу, – діла не буде. Якщо я відчую, що всі готові щось робити, аби припинити війну, ми будемо говорити про формат виведення військ тощо. Якщо ж ні, якщо я відчую, що ми ніяк не можемо контролювати ані вибори на Донбасі, ані наш кордон, я повернусь до вас і ми більше ніколи не будемо йти по цьому плану, а шукатимемо інший вихід,
      – наголосив гарант.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Розведення військ Україна – Росія Володимир Зеленський Президент України
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