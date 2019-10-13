Україна тактично обійшла Росію, – дипломат

Україна тактично обійшла Росію. Ми викинули з формули Штайнмаєра небезпечні для нас речі. Якщо розведення військ загальмується, то не з ініціативи України.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За словами експерта, Україна наполягла, зокрема, щоб місцеві вибори в ОРДЛО пройшли тільки за українськими законами. Хара зазначає: поза дужками залишилися питання амністії, безпекові компоненти. Але, вважає він, це правильно. Бо те, що записано в мінських угодах, не можна реалізовувати. Це буде капітуляція.

Україна в питанні розв’язання конфлікту на Донбасі зараз застосовує тактику крок за кроком. А не реалізовувати "Мінськ-2" пакетом, як нам нав’язують реалізацію цих домовленостей,

– говорить Олександр Хара.

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Водночас, як зауважує дипломат, зустріч у нормандському форматі поки не скасовувалася. Але із заяв Росії зрозуміло, що Кремль хоче, аби зустріч була змістовною. Тобто, щоб Україна пішла на якісь більші поступки.

Розведенням військ Україна показує – готова до болісних компромісів. Обстріли з боку бойовиків у цих пунктах підтверджують, що Росія не збирається припиняти війну. Кремль хоче політичної капітуляції України. Ми робимо маленькі кроки – обмін полоненими, відбудова мосту в Станиці Луганській. І якщо ці кроки загальмуються, то точно не з ініціативи України,

– підкреслює Олександр Хара.

Експерт наголошує: Україна повинна аргументовано показати Франції і Німеччині, що проблеми із розведенням військ або у вирішенні інших проблем по Донбасу – не з нашої вини. Треба, на його переконання, далі тиснути на Росію. Не лише продовжувати санкції, але й посилювати.

"Мир на будь-яких умовах означатиме, що розв’язання збройного конфлікту ми відтерміновуємо. Якщо не вирішити з Росією проблеми – повернення на наших умовах ОРДЛО і Криму, це означатиме продовження війни. Навіть, якщо припиняться обстріли", – вважає Хара.

Формула Штайнмаєра: що треба знати про неї: