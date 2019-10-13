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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Україна тактично обійшла Росію, – дипломат

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      Проросійські бойовики зірвали розведення військ
      Проросійські бойовики зірвали розведення військ / gettyimages.com

      Україна тактично обійшла Росію. Ми викинули з формули Штайнмаєра небезпечні для нас речі. Якщо розведення військ загальмується, то не з ініціативи України.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      За словами експерта, Україна наполягла, зокрема, щоб місцеві вибори в ОРДЛО пройшли тільки за українськими законами. Хара зазначає: поза дужками залишилися питання амністії, безпекові компоненти. Але, вважає він, це правильно. Бо те, що записано в мінських угодах, не можна реалізовувати. Це буде капітуляція.

      Україна в питанні розв’язання конфлікту на Донбасі зараз застосовує тактику крок за кроком. А не реалізовувати "Мінськ-2" пакетом, як нам нав’язують реалізацію цих домовленостей,
      – говорить Олександр Хара.

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      Водночас, як зауважує дипломат, зустріч у нормандському форматі поки не скасовувалася. Але із заяв Росії зрозуміло, що Кремль хоче, аби зустріч була змістовною. Тобто, щоб Україна пішла на якісь більші поступки.

      Розведенням військ Україна показує – готова до болісних компромісів. Обстріли з боку бойовиків у цих пунктах підтверджують, що Росія не збирається припиняти війну. Кремль хоче політичної капітуляції України. Ми робимо маленькі кроки – обмін полоненими, відбудова мосту в Станиці Луганській. І якщо ці кроки загальмуються, то точно не з ініціативи України,
      – підкреслює Олександр Хара.

      Експерт наголошує: Україна повинна аргументовано показати Франції і Німеччині, що проблеми із розведенням військ або у вирішенні інших проблем по Донбасу – не з нашої вини. Треба, на його переконання, далі тиснути на Росію. Не лише продовжувати санкції, але й посилювати.

      "Мир на будь-яких умовах означатиме, що розв’язання збройного конфлікту ми відтерміновуємо. Якщо не вирішити з Росією проблеми – повернення на наших умовах ОРДЛО і Криму, це означатиме продовження війни. Навіть, якщо припиняться обстріли", – вважає Хара.

      Формула Штайнмаєра: що треба знати про неї:

      • Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра.
      • Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.
      • Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.
      • Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
      • В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.
      • Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".
      • Розведення сил має відбутися, коли окупанти перестануть стріляти. Поки вони спеціально обстрілюють території, з яких мають відійти українські війська.
      • За словами Зеленського, після досягнення домовленостей у Мінську, зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.
      • Точної дати саміту у нормандському форматі немає. Попередньо він мав відбутись у вересні. Росія відмовилася від цієї дати. Ймовірно, що зустріч пройде у жовтні.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Володимир Зеленський Формула Штайнмаєра Нормандський формат Мінські домовленості
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