Перерастут ли митинги в Украине в массовые протесты против президента

В День защитника Украине 14 октября по стране прошли акции протеста из-за скандальной формулы Штайнмайера. С чем не согласны их участники и к чему это может привести – в материале 24 канала.

Почему украинцы протестуют?

Первые акции против формулы Штайнмайера начались 1 октября. На площади городов, в частности в Киеве, вышли по несколько сотен митингующих, среди которых "Нацкорпус" и "Нацдружины", под общим лозунгом "Нет капитуляции!". Участники акций не согласны с пунктами формулы Штайнмайера. Она, в частности, предусматривает проведение на оккупированных территориях Донбасса местных выборов в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. После чего Украина должна принять закон об особом статусе ОРДЛО. Однако спорным моментом формулы является порядок выполнения условий безопасности, которые Россия и Украина трактуют по-своему.

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Чтобы успокоить страну, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем он заявил, что уважает конституционное право граждан на протест. Но при этом призвал не поддаваться на манипуляции и провокации, потому что измены, по его словам, нет.

Смотрите полное видео обращение президента Зеленского к украинцам:

14 октября в Украине традиционно отмечали День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. С 2015 года – это еще и День защитника Отечества. В этот день Зеленский с женой Еленой почтили минутой молчания погибших украинских защитников у Стены памяти павших в Киеве.

В этот же день на очередной марш "Нет капитуляции!" в Киеве вышли, по подсчетам полиции, около 12 тысяч человек. Участники акции требовали от властей отказаться от особого статуса для Донбасса, не позволять отвод украинских войск с ключевых позиций и запретить амнистию пророссийских боевиков.



Карта оккупированных территории / инфографика 24 канала

Третьего Майдана не будет

Впрочем, все прошло мирно и в столице, и в регионах. Называть марш против формулы Штайнмайера всплеском массовых протестов не стоит – говорят политологи. По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, несколько лет назад экс-глава Одесской госадминистрации Саакашвили на акции против Порошенко выводил около десяти тысяч человек – практически столько же, сколько на марш "Нет капитуляции!"

Если сравнивать марш 14 октября в Киеве с акциями крайне правых сил, которые проходили в предыдущие годы, или те, которые организовывал Саакашвили против Порошенко, то нет никакого всплеска. Проблема не в акциях протеста,

– говорит Владимир Фесенко.



Украинцы хотят мира, но не на условиях Кремля / Фото Getty

По мнению политолога, большинство украинцев, в частности, киевлян, не станут протестовать из-за скандальной формулу. Фесенко говорит: по данным соцопросов, против любых договоренностей с Россией и компромиссного мирного урегулирования конфликта на Донбассе выступает около 25% украинцев. Это сильные, но не критичные для общества настроения. Скорее, мы наблюдаем мобилизацию тех, кто и так был против Зеленского, и тех, кто против любых договоренностей с Россией.

Большинство украинцев устали от войны и хотят мира. Здесь они поддерживают президента Зеленского. Предпосылок для массового Майдана нет. Для настоящего Майдана нужно не менее ста тысяч человек. И чтобы акция была постоянной и долговременной. Пока этого нет,

– отмечает Владимир Фесенко.

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По словам заместителя директора социологической группы "Рейтинг" Любомира Мысива, большинство украинцев считает, что конфликт на Донбассе надо решать дипломатическим путем. 23% убеждены, что нужно продолжать военные действия до победы. 5% говорят, что Донбасс нужно отделить от Украины.

Положительно общество воспринимает введение на оккупированные территории миротворцев ООН без российского контингента. Проведение местных выборов в ОРДЛО при условии восстановления нашего контроля украинской-российской границей. Чуть меньше украинцев поддерживают выборы под контролем ОБСЕ,

– отмечает Любомир Мысов.

Кстати, две трети опрошенных группой "Рейтинг" с 21 по 25 сентября вообще не смогли оценить инициативу мирного урегулирования, известную как формула Штайнмайера. 23% высказались против этой идеи, 18% – поддержали ее.

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Как дальше будет развиваться ситуация?

По мнению Любомира Мысива, массовое сопротивление общества могут вызвать несколько вещей. Во-первых, украинцы остро критикуют возможную амнистию боевиков. Во-вторых, создание так называемой "народной милиции" в ОРДЛО. И вообще не воспринимают инициативу миротворцев с российским контингентом.

Можно спрогнозировать, что крайне радикальные требования, такие, как проведение активных военных действий на Донбассе, или с другой стороны – предоставление автономии ОРДЛО – могут вызвать акции протеста,

– отмечает Мысов.

В то же время заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк в интервью "Громадскому" заявил, что причиной акции "Нет капитуляции!" стала недостаточная коммуникация с украинским обществом в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, многие люди не понимают сути формулы Штайнмайера из-за нехватки общения между властью и народом. А к обсуждению раздражающих вопросов о предоставлении Донбассу особого статуса и амнистии осужденных боевиков очень далеко, успокаивает Костюк.



Нужна более активная коммуникация Зеленского с обществом / Фото офісу президента

На Банковой подчеркивают то, что по стране прошли акции протеста, подтверждает, что Украина – демократическое государство.

Политический спектр участников акций – достаточно широк, отмечает Владимир Фесенко. В первую очередь, это националисты, которые выступают против любых договоренностей с Россией. По разным мотивам участвуют в них партии "ЕС" Порошенко, "Голос", "Батькивщина". А кроме них – все, кто заинтересован в ослаблении Зеленского.

Порошенко не может возглавить уличные протесты. Он непопулярен среди украинцев. Отсутствие явного лидера – сдерживающий фактор протестов. Плюс нет массового настроения,

– рассказывает Фесенко.

В таких условиях Зеленскому надо проявлять гибкость и проводить более активную коммуникационную политику с украинцами, считает политолог. Впрочем, по его убеждению, дальнейшие движения по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе будут зависеть не только от внутренних протестов, но и от готовности Путина идти на компромиссы.

Новая власть Украины показывает, что хочет решать вооруженный конфликт шаг за шагом. В частности, начать с формулы Штайнмайера. И негативная реакция Кремля на условия Украины по внедрению формулы Штайнмайера демонстрирует, что Путин не собирается прекращать войну.