19:36
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Перерастут ли митинги в Украине в массовые протесты против президента

      341 Читати новину українською
      Митинги в Киеве и городах Украины 2019 – будет ли третий Майдан
      Украинцы устали от войны и не готовы к длительным акциям протеста / gettyimages.com

      В День защитника Украине 14 октября по стране прошли акции протеста из-за скандальной формулы Штайнмайера. С чем не согласны их участники и к чему это может привести – в материале 24 канала.

      Почему украинцы протестуют?

      Первые акции против формулы Штайнмайера начались 1 октября. На площади городов, в частности в Киеве, вышли по несколько сотен митингующих, среди которых "Нацкорпус" и "Нацдружины", под общим лозунгом "Нет капитуляции!". Участники акций не согласны с пунктами формулы Штайнмайера. Она, в частности, предусматривает проведение на оккупированных территориях Донбасса местных выборов в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. После чего Украина должна принять закон об особом статусе ОРДЛО. Однако спорным моментом формулы является порядок выполнения условий безопасности, которые Россия и Украина трактуют по-своему.

      Читайте также: Почему формула Штайнмайера, а не военный путь: объяснение Зеленского

      Чтобы успокоить страну, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем он заявил, что уважает конституционное право граждан на протест. Но при этом призвал не поддаваться на манипуляции и провокации, потому что измены, по его словам, нет.

      Смотрите полное видео обращение президента Зеленского к украинцам:

      14 октября в Украине традиционно отмечали День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. С 2015 года – это еще и День защитника Отечества. В этот день Зеленский с женой Еленой почтили минутой молчания погибших украинских защитников у Стены памяти павших в Киеве.

      В этот же день на очередной марш "Нет капитуляции!" в Киеве вышли, по подсчетам полиции, около 12 тысяч человек. Участники акции требовали от властей отказаться от особого статуса для Донбасса, не позволять отвод украинских войск с ключевых позиций и запретить амнистию пророссийских боевиков.

      війна на донбасі
      Карта оккупированных территории / инфографика 24 канала

      Третьего Майдана не будет

      Впрочем, все прошло мирно и в столице, и в регионах. Называть марш против формулы Штайнмайера всплеском массовых протестов не стоит – говорят политологи. По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, несколько лет назад экс-глава Одесской госадминистрации Саакашвили на акции против Порошенко выводил около десяти тысяч человек – практически столько же, сколько на марш "Нет капитуляции!"

      Если сравнивать марш 14 октября в Киеве с акциями крайне правых сил, которые проходили в предыдущие годы, или те, которые организовывал Саакашвили против Порошенко, то нет никакого всплеска. Проблема не в акциях протеста,
      – говорит Владимир Фесенко.

      війна на донбасі
      Украинцы хотят мира, но не на условиях Кремля / Фото Getty

      По мнению политолога, большинство украинцев, в частности, киевлян, не станут протестовать из-за скандальной формулу. Фесенко говорит: по данным соцопросов, против любых договоренностей с Россией и компромиссного мирного урегулирования конфликта на Донбассе выступает около 25% украинцев. Это сильные, но не критичные для общества настроения. Скорее, мы наблюдаем мобилизацию тех, кто и так был против Зеленского, и тех, кто против любых договоренностей с Россией.

      Большинство украинцев устали от войны и хотят мира. Здесь они поддерживают президента Зеленского. Предпосылок для массового Майдана нет. Для настоящего Майдана нужно не менее ста тысяч человек. И чтобы акция была постоянной и долговременной. Пока этого нет,
      – отмечает Владимир Фесенко.

      Читайте также: В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта

      По словам заместителя директора социологической группы "Рейтинг" Любомира Мысива, большинство украинцев считает, что конфликт на Донбассе надо решать дипломатическим путем. 23% убеждены, что нужно продолжать военные действия до победы. 5% говорят, что Донбасс нужно отделить от Украины.

      Положительно общество воспринимает введение на оккупированные территории миротворцев ООН без российского контингента. Проведение местных выборов в ОРДЛО при условии восстановления нашего контроля украинской-российской границей. Чуть меньше украинцев поддерживают выборы под контролем ОБСЕ,
      – отмечает Любомир Мысов.

      Кстати, две трети опрошенных группой "Рейтинг" с 21 по 25 сентября вообще не смогли оценить инициативу мирного урегулирования, известную как формула Штайнмайера. 23% высказались против этой идеи, 18% – поддержали ее.

      Читайте также: Украина тактически обошла Россию, – дипломат

      Как дальше будет развиваться ситуация?

      По мнению Любомира Мысива, массовое сопротивление общества могут вызвать несколько вещей. Во-первых, украинцы остро критикуют возможную амнистию боевиков. Во-вторых, создание так называемой "народной милиции" в ОРДЛО. И вообще не воспринимают инициативу миротворцев с российским контингентом.

      Можно спрогнозировать, что крайне радикальные требования, такие, как проведение активных военных действий на Донбассе, или с другой стороны – предоставление автономии ОРДЛО – могут вызвать акции протеста,
      – отмечает Мысов.

      В то же время заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк в интервью "Громадскому" заявил, что причиной акции "Нет капитуляции!" стала недостаточная коммуникация с украинским обществом в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, многие люди не понимают сути формулы Штайнмайера из-за нехватки общения между властью и народом. А к обсуждению раздражающих вопросов о предоставлении Донбассу особого статуса и амнистии осужденных боевиков очень далеко, успокаивает Костюк.

      Зеленський
      Нужна более активная коммуникация Зеленского с обществом / Фото офісу президента 

      На Банковой подчеркивают то, что по стране прошли акции протеста, подтверждает, что Украина – демократическое государство.

      Политический спектр участников акций – достаточно широк, отмечает Владимир Фесенко. В первую очередь, это националисты, которые выступают против любых договоренностей с Россией. По разным мотивам участвуют в них партии "ЕС" Порошенко, "Голос", "Батькивщина". А кроме них – все, кто заинтересован в ослаблении Зеленского.

      Порошенко не может возглавить уличные протесты. Он непопулярен среди украинцев. Отсутствие явного лидера – сдерживающий фактор протестов. Плюс нет массового настроения,
      – рассказывает Фесенко.

      В таких условиях Зеленскому надо проявлять гибкость и проводить более активную коммуникационную политику с украинцами, считает политолог. Впрочем, по его убеждению, дальнейшие движения по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе будут зависеть не только от внутренних протестов, но и от готовности Путина идти на компромиссы.

      Новая власть Украины показывает, что хочет решать вооруженный конфликт шаг за шагом. В частности, начать с формулы Штайнмайера. И негативная реакция Кремля на условия Украины по внедрению формулы Штайнмайера демонстрирует, что Путин не собирается прекращать войну.

      blog_ava
      Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
      сегодня
      312931
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Статьи Публикации Протесты Владимир Путин Петр Порошенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше
      сегодня , 19:30 Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше
      Євгенія Мазур 14
      Будем наносить убытки окупанту, – Богдан Яременко рассказал, как будут решать вопрос Крыма
      сегодня , 18:14 Будем наносить убытки окупанту, – Богдан Яременко рассказал, как будут решать вопрос Крыма
      Анна Калюжна 460
      Перерастут ли митинги в Украине в массовые протесты против президента
      сегодня , 18:00 Перерастут ли митинги в Украине в массовые протесты против президента
      Інна Жолобович 339
      Пирамида ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      сегодня , 16:43 Пирамида ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      Сергій Фурса 190
      В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта
      сегодня , 15:00 В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта
      Світлана Попова 332
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук