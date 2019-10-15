В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта

Развести силы в районе Золотого и Петровского планировали еще 7 октября. Однако этого не произошло из-за обстрелов со стороны боевиков. При этом Минобороны Украины убеждает: ВСУ технически готовы к разведению войск.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственный источник, в так называемую "серую зону" могут полностью попасть: Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымское, Луганское, Екатериновка и Гранитное. Частично демилитаризованными будут, в частности, Талаковка, Бердянское, Старогнатовка и Зайцево (т.е. линия пройдет прямо по ним). Стоит отметить, что в эту схему могут быть внесены изменения.

В штабе ООС подтвердили, что это – действительно один из возможных вариантов разведения.

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Запланированное разведение в Золотом-4 и Петровском – 3 километра. В целом линия разграничения на Донбассе имеет протяженность 410 километров.

То есть по сути новые позиции украинских военных могут быть там, где были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе.



Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения / 24 канал

Согласно отчету ОБСЕ, ОРДЛО якобы проявляли готовность к восстановлению разведения: 11 октября запустили белую сигнальную ракету. Украинская сторона не направила никакого ответа, а значит – мероприятия по отводу сил так и не начались.

15 октября в штабе ООС сообщили, что боевики в очередной раз обстреляли из запрещенного минскими соглашениями вооружения участок вблизи Золотого. Поэтому в Офисе Президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом украинская власть отложила.

Стоит отметить, что разведение сил в Золотом и Петровском – одно из условий для проведения саммита в нормандском формате.

1 октября Владимир Зеленский объявил о договоренности по разведению войск в районе Петровского и Золотого. Мероприятия должны были начаться 7 октября, однако этого не произошло – боевики не выполнили договоренности о прекращении огня. У Путина же традиционно обвинили в срыве разведения Украину.