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      Разведение сил возле Золотого началось, – штаб ООС

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      Возле Золотого началось разведение войск
      Возле Золотого началось разведение войск / Минобороны

      В штабе Объединенных сил заявили, что во вторник, 29 октября, в 12:00 началось разведение сил на втором участке вблизи Золотого Луганской области. Разведение происходит зеркально с обеих сторон.

      Разведение стало возможным после того, как в течение семи дней с обеих сторон был соблюден режим тишины на этом участке, сообщили в штабе ООС.

       Важно! Старт разведения войск в Золотом: что об этом известно

      Начало разведения сил и средств уже также подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые работают в этом участке.

      В Объединенных силах также заверили, что украинская сторона предпримет все необходимые меры для того, чтобы отведение сил не ослабило оборонную возможность украинских подразделений на тех участках, где оно проводится.

      Власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью – безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих,
      – заявили в штабе.

      Резюмируя, там объяснили, что вражеский обстрел о котором было сообщено накануне, был совершен за пределами участка разведения войск.

      Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер также подчеркнула, что о разведении уже сообщили контактной группе. В подтверждение начала разведения сил с обеих сторон были запущены сигнальные ракеты.

      Запуск сигнальных ракет перед началом разведения: смотрите видео

       

       

      Разведение сил на Донбассе: что известно

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое в Луганской.
      • По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств было запланировано на 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • Для начала разведения войск в течение 7 суток перед этим на участке разведения обе стороны должны были придерживаться режима тишины.

      Розведення сил на Донбасі, карта
      Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск Война на Донбассе Операция Объединенных сил Ситуация в Золотом Оккупированные территории
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