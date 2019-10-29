Разведение сил возле Золотого началось, – штаб ООС

В штабе Объединенных сил заявили, что во вторник, 29 октября, в 12:00 началось разведение сил на втором участке вблизи Золотого Луганской области. Разведение происходит зеркально с обеих сторон.

Разведение стало возможным после того, как в течение семи дней с обеих сторон был соблюден режим тишины на этом участке, сообщили в штабе ООС.

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Начало разведения сил и средств уже также подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые работают в этом участке.

В Объединенных силах также заверили, что украинская сторона предпримет все необходимые меры для того, чтобы отведение сил не ослабило оборонную возможность украинских подразделений на тех участках, где оно проводится.

Власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью – безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих,

– заявили в штабе.

Резюмируя, там объяснили, что вражеский обстрел о котором было сообщено накануне, был совершен за пределами участка разведения войск.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер также подчеркнула, что о разведении уже сообщили контактной группе. В подтверждение начала разведения сил с обеих сторон были запущены сигнальные ракеты. Запуск сигнальных ракет перед началом разведения: смотрите видео

Разведение сил на Донбассе: что известно

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое в Луганской.

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств было запланировано на 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

Для начала разведения войск в течение 7 суток перед этим на участке разведения обе стороны должны были придерживаться режима тишины.



Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала