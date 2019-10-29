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      Розведення сил біля Золотого почалося, – штаб ООС

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      Біля Золотого почалося розведення військ
      Біля Золотого почалося розведення військ / Міноборони

      У штабі Об'єднаних сил заявили, що у вівторок, 29 жовтня, о 12:00 розпочалося розведення сил на другій ділянці поблизу Золотого Луганської області. Розведення відбувається дзеркально з обох сторін.

      Розведення стало можливим після того, як протягом семи днів з обох сторін було дотримано режиму тиші на цій ділянці, повідомили у штабі ООС.

      Важливо! Старт розведення військ у Золотому: що про це відомо

      Початок розведення сил та засобів вже так само підтвердлили представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які працюють у цій ділянці.

      В Об'єднаних силах також запевнили, що українська сторона вживатиме усіх необхідних заходів для того, аби відведення сил не послабило оборонної можливості українських підрозділів на тих ділянках, де воно проводиться.

      Влада у жодному випадку не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою – безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров'я мирних жителів та військовослужбовців,
      – заявили у штабі.

      Резюмуючи, там пояснили, що ворожий обстріл про який було повідомлено напередодні, було здійснено за межами ділянки розведення військ.

      Прессекретарка представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер також підкреслила, що про розведення вже повідомлено контактну групу. На підтвердження початку розведення сил з обох боків було запущено сигнальні ракети.

      Запуск сигнальних ракет перед початком розведення: дивіться відео

      Розведення сил на Донбасі: що відомо

      • 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • Для початку розведення військ протягом 7 діб перед цим на ділянці розведення обидві сторони повинні були дотримуватися режиму тиші.

      Розведення сил на Донбасі, карта
      Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Ситуація у Золотому Окуповані території Розведення військ Війна на Донбасі Новини політики
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