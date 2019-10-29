Розведення сил біля Золотого почалося, – штаб ООС

У штабі Об'єднаних сил заявили, що у вівторок, 29 жовтня, о 12:00 розпочалося розведення сил на другій ділянці поблизу Золотого Луганської області. Розведення відбувається дзеркально з обох сторін.

Розведення стало можливим після того, як протягом семи днів з обох сторін було дотримано режиму тиші на цій ділянці, повідомили у штабі ООС.

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Початок розведення сил та засобів вже так само підтвердлили представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які працюють у цій ділянці.

В Об'єднаних силах також запевнили, що українська сторона вживатиме усіх необхідних заходів для того, аби відведення сил не послабило оборонної можливості українських підрозділів на тих ділянках, де воно проводиться.

Влада у жодному випадку не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою – безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров'я мирних жителів та військовослужбовців,

– заявили у штабі.

Резюмуючи, там пояснили, що ворожий обстріл про який було повідомлено напередодні, було здійснено за межами ділянки розведення військ.

Прессекретарка представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер також підкреслила, що про розведення вже повідомлено контактну групу. На підтвердження початку розведення сил з обох боків було запущено сигнальні ракети.

Запуск сигнальних ракет перед початком розведення: дивіться відео

Розведення сил на Донбасі: що відомо

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

Для початку розведення військ протягом 7 діб перед цим на ділянці розведення обидві сторони повинні були дотримуватися режиму тиші.



Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу