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      Що передбачає розведення військ на Донбасі – карта

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      Розведення сил підтвердили у штабі ООС
      Розведення сил підтвердили у штабі ООС / Getty Images

      Процес розведення сил у районі Золотого зрештою розпочався. Перед цим його кілька разів поспіль зривали обстріли бойовиків. Як виглядатиме ситуація на Донбасі після розведення – дивіться карту.

      Процес розведення повинен відбуватися дзеркально (з обох сторін) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

      Читайте також: Розведення сил біля Золотого почалося, – штаб ООС

      Як повідомили у штабі ООС, це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил.

      Відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою – безпека на зазначених ділянках розведення,
      – наголосили у штабі.

      На підтвердження початку розведення сил з обох боків було запущено сигнальні ракети.

      Попередньо відомо, що нові позиції українських військових будуть там, де вони були в 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі.

      Так, у так звану "сіру зону" можуть повністю потрапити: Широкине, Павлопіль, Піски, Опитне, Світлодарськ, Кримське, Луганське, Катеринівка та Гранітне. Частково демілітаризованими будуть, зокрема, Талаківка, Бердянське, Старогнатівка і Зайцеве (тобто лінія пройде прямо по них).

      Заплановане розведення сил – 3 кілометри. У цілому лінія розмежування на Донбасі має протяжність 410 кілометрів.Розведення сил
      Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення / 24 канал

      Варто зазначити, що розведення сил у Золотому і Петрівському – одна з умов для проведення саміту у нормандському форматі. Внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      Важливо: Є попередня дата зустрічі у "нормандському форматі", – Пристайко

      1 жовтня Володимир Зеленський оголосив про домовленість щодо розведення військ у районі Петрівського та Золотого. Заходи мали розпочатися 7 жовтня, однак цього не сталося – бойовики не дотрималися домовленості щодо припинення вогню. У Путіна ж традиційно звинуватили у зірванні розведення Україну.

      15 жовтня заступник голови Офісу Президента Юрій Костюк заявив, що питання розведення сил у Золотому українська влада відклала. Причиною стала саме відсутність сталого припинення обстрілів з боку бойовиків.

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Формула Штайнмаєра Мінські домовленості Інфографіка
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