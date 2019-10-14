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      Пристайко назвав нову ймовірну дату зустрічі "нормандської четвірки"

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      Пристайко припустив, коли може пройти зустріч нормандської четвірки
      Пристайко припустив, коли може пройти зустріч нормандської четвірки / Фото 24 каналу

      Зустріч лідерів чотирьох держав у нормандському форматі щодо Донбасу може відбутися вже у листопаді. Проте, для цього Росія має погодитися на запропоновану дату.

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після зустрічі із главами МЗС країн-членів Євросоюзу у Люксембурзі розповів, що наразі немає точної дати зустрічі.

      До теми: Буде троє проти одного: експерт про зустріч нормандської четвірки

      Дати обговорюються зараз нормандською четвіркою. Є приблизне уявлення, що це може бути наступний місяць, якщо російська сторона підтвердить ці дати, запропоновані нашими партнерами!
      – глава МЗС України.

      Нормандський формат – формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі.

      Пристайко додав, що Україна вимушена йти на складні компромісні кроки заради миру на Донбасі.

      Цікаво: У Путіна заявили, що Крим не збираються обговорювати "у будь-якому форматі"

      Проте, Росія та її президент Володимир Путін також повинні зробити свою частину роботи і сприяти припиненню конфлікту. Саме РФ розв'язала війну 5 років тому, адже перекинула на Схід своїх військових, підтримує бойовиків, надає їм збройну техніку та "гуманітарну допомогу".

      Зроблені певні кроки. Вони нелегкі для України, для українського суспільства. Ми розуміємо, що треба зробити певні складні компроміси. І це викликає непорозуміння у людей. Але ми маємо зробити свою складну частину шляху, щоб принести мир на схід України,
      – заявив Пристайко.

      Тому, у ЄС розраховують, що Путін таки повернеться до нормандського процесу і зробить свою частину роботи.

      Що відомо про зустріч нормандської четвірки? Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Конкретну дату лідери мають обрати цього тижня.

      Загалом про цю майбутню зустріч "нормандської четвірки" говорять вже кілька місяців. Проте, саміт досі не відбувся через різні позиції сторін.

      Які питання буде піднімати Україна на зустрічі у нормандському форматі?

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Володимир Зеленський Вадим Пристайко МЗС України Нормандський формат
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